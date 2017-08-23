При попытке ограбления банка в Зихрон-Яакове застрелен мужчина

28-летний мужчина получил огнестрельное ранение в ходе попытки ограбления банка на улице а-Даган в Зихрон-Яакове.

Пресс-служба службы скорой медицинской помощи МАДА сообщила, что пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, где скончался, не приходя в сознание.

Пресс-служба полиции сообщила, что преступник, вооруженный ножом, совершил попытку ограбления банка. В какой-то момент грабитель начал угрожать сотруднику полиции, который обезвредил его выстрелом в нижнюю часть тела.

При этом следует подчеркнуть, что, по данным МАДА, пострадавший получил ранение верхней части тела.