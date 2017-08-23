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В Израиле

При попытке ограбления банка в Зихрон-Яакове застрелен мужчина

время публикации: 10:38 | последнее обновление: 11:05 блог версия для печати фото
Стрельба при попытке ограбления банка в Зихрон-Яакове: ранен мужчина

28-летний мужчина получил огнестрельное ранение в ходе попытки ограбления банка на улице а-Даган в Зихрон-Яакове.

Пресс-служба службы скорой медицинской помощи МАДА сообщила, что пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, где скончался, не приходя в сознание.

Пресс-служба полиции сообщила, что преступник, вооруженный ножом, совершил попытку ограбления банка. В какой-то момент грабитель начал угрожать сотруднику полиции, который обезвредил его выстрелом в нижнюю часть тела.

При этом следует подчеркнуть, что, по данным МАДА, пострадавший получил ранение верхней части тела.

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