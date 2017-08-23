На стройке в Бней-Браке погиб рабочий

Строительный рабочий в возрасте 30 лет погиб в результате падения с высоты третьего этажа на строительном объекте в Бней-Браке.

Производственная авария произошла на стройке на улице Перл. Прибывшие на место медики службы скорой медицинской помощи МАДА были вынуждены констатировать смерть рабочего.

Это пятый случай гибели рабочего на производстве за последние дни. Ранее на этой неделе от удара током погиб рабочий в школе в Ашкелоне, а в минувший четверг за сутки погибли сразу три рабочих – двое на стройках в Нагарии и Рош-Аине и один был сбит грузовиком в Хоф а-Шарон.