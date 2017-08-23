23 августа 2017 г.
Свадьба Преснякова закончилась скандалом
Cамый дорогой актер года
В Европе выросло израильское eTree
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:43 На стройке в Бней-Браке погиб рабочий
14:16 "Яд ва-Шем" ответил на вопросы об экспозиции о Собиборе. Комментарий
13:38 ДТП в Ашкелоне: пострадала 70-летняя женщина
13:12 Житель Ришон ле-Циона задержан за сожжение живьем 80 попугаев
12:42 17-летнему жителю Иерусалима предъявлено обвинение в изготовлении взрывчатки
12:27 МАГАВ предотвратил хищение двух тонн авокадо
11:54 На трамвайной остановке в Иерусалиме задержан вооруженный араб
11:34 Новая "звезда" ЦАХАЛа: обновленный беспилотник Hermes 900
11:32 Депутаты Глик и Муалем пытались подняться на Храмовую гору вопреки запрету
10:58 Полиция получила новые алкотестеры с повышенной чувствительностью
В Израиле

На стройке в Бней-Браке погиб рабочий

время публикации: 14:43 | последнее обновление: 14:43 блог версия для печати фото
На стройке в Бней-Браке погиб рабочий

Строительный рабочий в возрасте 30 лет погиб в результате падения с высоты третьего этажа на строительном объекте в Бней-Браке.

Производственная авария произошла на стройке на улице Перл. Прибывшие на место медики службы скорой медицинской помощи МАДА были вынуждены констатировать смерть рабочего.

Это пятый случай гибели рабочего на производстве за последние дни. Ранее на этой неделе от удара током погиб рабочий в школе в Ашкелоне, а в минувший четверг за сутки погибли сразу три рабочих – двое на стройках в Нагарии и Рош-Аине и один был сбит грузовиком в Хоф а-Шарон.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 августа 2016 г.
Строительство 13 объектов заморожено из-за нарушений техники безопасности
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 марта 2016 г.
Гистадрут вступился за Кати Карколов - крановщицу, уволенную за отказ работать в бурю
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 февраля 2016 г.
Министерство экономики будет закрывать стройки после производственных аварий
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 апреля 2015 г.
Отчет о производственных авариях за 2014 год: 62 погибших, 4,4 млрд шекелей пособий







  Rating@Mail.ru  
Среда, 23 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017