Депутаты Глик и Муалем пытались подняться на Храмовую гору вопреки запрету

Депутаты Кнессета Йегуда Глик ("Ликуд") и Шули Муалем-Рафаэли ("Байт Иегуди") попытались утром в среду, 23 августа, выполнить данное накануне обещание подняться на Храмовую гору.

По словам Глика, юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил ему, что восхождение на Храмовую гору не является нарушением закона.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу запретил депутатам подниматься на Храмовую гору.

Как сообщает Второй канал ИТВ, в итоге полиция не пустила депутатов на территорию Храмовой горы.