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В Израиле

Депутаты Глик и Муалем пытались подняться на Храмовую гору вопреки запрету

время публикации: 11:32 | последнее обновление: 11:32 блог версия для печати фото
Депутат Кнессета Йегуда Глик ("Ликуд")

Депутаты Кнессета Йегуда Глик ("Ликуд") и Шули Муалем-Рафаэли ("Байт Иегуди") попытались утром в среду, 23 августа, выполнить данное накануне обещание подняться на Храмовую гору.

По словам Глика, юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил ему, что восхождение на Храмовую гору не является нарушением закона.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу запретил депутатам подниматься на Храмовую гору.

Как сообщает Второй канал ИТВ, в итоге полиция не пустила депутатов на территорию Храмовой горы.

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