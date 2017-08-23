Новая "звезда" ЦАХАЛа: обновленный беспилотник Hermes 900

В среду, 23 августа, многие израильские СМИ сообщили, что новый беспилотный самолет Hermes 900 "Кохав" (модификация с новыми бортовыми системами, производитель – компания Elbit) в полном объеме поступил на вооружение ВВС ЦАХАЛа.

В частности, репортажи по этому поводу были опубликованы 2-м и 10-м телеканалами.

В основе всех этих репортажей официальный пресс-релиз, выпущенный Армией обороны Израиля.

Процесс передачи Hermes 900 на вооружение израильской армии был начат еще летом 2014 года, во время антитеррористической операции "Нерушимая скала". Судя по опубликованной информации, этот БПЛА был впервые испытан в боевых условиях 15 июля 2014 года. Какая задача при этом была поставлена, не сообщается.

Офицеры, работающие с Hermes 900, заявили 10-му телеканалу, что по сравнению с предшественником (Hermes 450) возможности этого БПЛА можно оценивать как "квантовый скачок", учитывая его боевые возможности, широкий спектр полезных нагрузок и датчиков, а также другие параметры.

Hermes 900 "Звезда" представляет собой всепогодный тактический беспилотный летательный аппарат, разработанный израильской компанией Elbit Systems. Первый полет совершил в декабре 2009 года. Серийное производство ведется в Израиле с середины 2010 года.

БПЛА оснащается системой спутниковой связи, оптико-электронными системами наблюдения, РЛС с синтезированием апертуры, РЛС индикации движущихся целей, инфракрасными датчиками, лазерным целеуказателем-дальномером, средствами радиоэлектронной борьбы, а также системой обмена данными, позволяющей передавать в центр управления изображение в режиме реального времени. Беспилотник имеет модульную конструкцию, что позволяет оперативно менять основные компоненты и сенсоры БПЛА. Управление осуществляется оператором через спутник с наземного пункта управления.

Hermes 900 имеет высокую дальность полета и предназначен для ведения наблюдения, патрулирования с воздуха, разведки. Как опция предусмотрена возможность оснащения аппарата ударными комплексами.

Цифровая система управления с двухсторонней системой передачи данных осуществляется с помощью универсальной наземной станции, единой для всех БПЛА семейства Hermes. Таким образом, благодаря унификации, один оператор может управлять полетом всеми моделями БПЛА Hermes. Аппарат одинаково успешно способен патрулировать сухопутные границы и морские акватории.

Способен совершать полеты на высоте до девяти тысяч метров и нести полезную нагрузку массой до 350 килограммов.

ВВС Израиля приобрели первые БПЛА Hermes 900 в мае 2010 года, тогда были проведены оценочные испытания. В сентябре 2011 года министерство обороны Израиля завершило испытания и было принято решение приобрести следующую партию Hermes 900 в 2012 году. В реальных боевых условиях испытан в Газе в июле 2014 года.

Зарубежные СМИ называют следующие страны в числе покупателей Hermes 900: Азербайджан, Колумбия, Мексика, Чили, Бразилия, Швейцария.