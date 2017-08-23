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В Израиле

17-летнему жителю Иерусалима предъявлено обвинение в изготовлении взрывчатки

время публикации: 12:42 | последнее обновление: 12:42 блог версия для печати фото
17-летнему жителю Иерусалима предъявлено обвинение в изготовлении взрывчатки

Прокуратура Иерусалимского округа передала в окружной суд обвинительное заключение против 17-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима.

Обвиняемый подозревается в изготовлении взрывчатых устройств трубчатого типа и намерении использовать их для совершения теракта против представителей служб безопасности на КПП "Каландия".

Согласно обвинению, таким образом обвиняемый намеревался отомстить за гибель двоюродной сестры, застреленной при попытке осуществить теракт на КПП.

В общей сложности в распоряжении подростка были обнаружены 9 взрывных устройств.

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