23 августа 2017 г.
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В Израиле

Джаред Кушнер, советник и зять Дональда Трампа, прибыл в Израиль

время публикации: 23:15 | последнее обновление: 23:17 блог версия для печати фото
Джаред Кушнер, советник и зять Дональда Трампа, прибыл в Израиль

Джаред Кушнер, советник и зять президента США Дональда Трампа, прибыл в Израиль. Поздно вечером в среду, 23 августа, самолет, на борту которого он находился, приземлился в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

В Израиль Кушнер прилетел из Египта, где провел переговоры с президентом страны Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Самехом Шукри.

24 августа делегация в составе Кушнера, представителя президента США на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта и заместителя советника президента США по национальной безопасности Дины Пауэлл встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и председателем ПНА Махмудом Аббасом.

Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро, ныне работающий в тель-авивском Институте исследований национальной безопасности, на брифинге 22 августа отметил, что не следует ожидать многого от визита Кушнера и других представителей администрации Трампа, задачей которых, по его словам, является "повторная калибровка" позиции Белого дома.

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Среда, 23 августа 2017 г.
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