23 августа 2017 г.
последняя новость: 08:43
Свадьба Преснякова закончилась скандалом
Cамый дорогой актер года
В Европе выросло израильское eTree
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:43 Дело Дери: проводится обыск в Иерусалимской комиссии по планированию и застройке
08:40 В Израиль прибывает "трио" представителей Трампа для переговоров с Нетаниягу и Аббасом
08:31 Посол ЕС: Израиль и Европа могут поучиться друг у друга бороться с террором
07:43 Государство: на частных арабских землях в Иудее и Самарии построено 3.455 зданий
07:39 Нетаниягу отправляется в Сочи на встречу с Путиным: основные темы переговоров
05:24 Прогноз погоды на 23 августа: малооблачно и жарко
00:10 Водный мотоцикл совершил наезд на 17-летнюю девушку на Кинерете
22:29 Внимание, розыск: пропал Геннадий Щукин из Ашдода
22:12 Во время тренировки по плаванию в кантри-клубе женщина получила пулевое ранение
21:38 Водитель нашел в автобусе 10.000 долларов и вернул их пассажиру
В Израиле

Посол ЕС: Израиль и Европа могут поучиться друг у друга бороться с террором

время публикации: 08:31 | последнее обновление: 08:31 блог версия для печати

22 августа в тель-авивской гостинице "Дан" состоялась прощальная встреча с журналистами посла Евросоюза в Израиле Ларса Фааборга-Андерсена. Датский дипломат возвращается в Копенгаген после четырех лет работы в еврейском государстве.

Большая часть задаваемых послу вопросов касалась борьбы с террором и палестино-израильским отношений. Журналистов интересовало, востребован ли в Европе израильский опыт противостояния террористам.

Дипломат признал, что Европа столкнулась с волной террора, но выразил уверенность, что с ней удастся справиться. Он напомнил, что европейские страны столкнулись с террором задолго до создания государства Израиль.

Фааборг-Андерсен подчеркнул, что крупнейшие европейские террористические группировки, такие как Ирландская республиканская армия, баскская ЭТА, итальянские" Красные бригады", германская "Баадер-Майнхоф" сложили оружие.

Наш собеседник отметил, что Евросоюз может очень многому научиться у Израиля в том, что касается борьбы с террором. Однако ЕС может научить израильтян подходить к проблеме террора более комплексно, искореняя его причины с помощью социальных служб и системы просвещения.

Он также дал очень высокую оценку сотрудничеству израильских и европейских спецслужб в том, что касается обмена информацией о террористах. Особо важны для европейцев сведения о террористической группировке "Исламское государство". Получаемые данные помогают предотвращать теракты.

Представители СМИ попросили прокомментировать инцидент, произошедший в Будапеште на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с лидерами Вышеградской четверки. Израильский политик обрушился с беспрецедентно резкой критикой в адрес ЕС, а его слова транслировались в зал, где находились журналисты.

Опытный дипломат ушел от ответа на этот вопрос. Однако он подчеркнул, что, с точки зрения Евросоюза, израильское правительство по-прежнему является приверженцем принципа "Два государства для двух народов".

Посол ЕС призвал не переоценивать разногласия, существующие между Израилем и Евросоюзом. "Ни с одним государством у нас нет настолько тесных и глубоких отношений. Мы ваш главный торговый партнер, ваш друг", - сказал он, добавив, что не стоит смотреть на двусторонние отношения только через призму палестинской проблемы.

Своим главным достижением на посту представителя ЕС наш собеседник назвал присоединение Израиля к научно-исследовательской программе Horizon 2020. При этом он отметил роль израильских ученых, убедивших правительство в необходимости научного сотрудничества с ЕС.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
Израиль вызывает восхищение. Интервью с послом Евросоюза Ларсом Фааборгом-Андерсеном







  Rating@Mail.ru  
Среда, 23 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017