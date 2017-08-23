Посол ЕС: Израиль и Европа могут поучиться друг у друга бороться с террором

22 августа в тель-авивской гостинице "Дан" состоялась прощальная встреча с журналистами посла Евросоюза в Израиле Ларса Фааборга-Андерсена. Датский дипломат возвращается в Копенгаген после четырех лет работы в еврейском государстве.

Большая часть задаваемых послу вопросов касалась борьбы с террором и палестино-израильским отношений. Журналистов интересовало, востребован ли в Европе израильский опыт противостояния террористам.

Дипломат признал, что Европа столкнулась с волной террора, но выразил уверенность, что с ней удастся справиться. Он напомнил, что европейские страны столкнулись с террором задолго до создания государства Израиль.

Фааборг-Андерсен подчеркнул, что крупнейшие европейские террористические группировки, такие как Ирландская республиканская армия, баскская ЭТА, итальянские" Красные бригады", германская "Баадер-Майнхоф" сложили оружие.

Наш собеседник отметил, что Евросоюз может очень многому научиться у Израиля в том, что касается борьбы с террором. Однако ЕС может научить израильтян подходить к проблеме террора более комплексно, искореняя его причины с помощью социальных служб и системы просвещения.

Он также дал очень высокую оценку сотрудничеству израильских и европейских спецслужб в том, что касается обмена информацией о террористах. Особо важны для европейцев сведения о террористической группировке "Исламское государство". Получаемые данные помогают предотвращать теракты.

Представители СМИ попросили прокомментировать инцидент, произошедший в Будапеште на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с лидерами Вышеградской четверки. Израильский политик обрушился с беспрецедентно резкой критикой в адрес ЕС, а его слова транслировались в зал, где находились журналисты.

Опытный дипломат ушел от ответа на этот вопрос. Однако он подчеркнул, что, с точки зрения Евросоюза, израильское правительство по-прежнему является приверженцем принципа "Два государства для двух народов".

Посол ЕС призвал не переоценивать разногласия, существующие между Израилем и Евросоюзом. "Ни с одним государством у нас нет настолько тесных и глубоких отношений. Мы ваш главный торговый партнер, ваш друг", - сказал он, добавив, что не стоит смотреть на двусторонние отношения только через призму палестинской проблемы.

Своим главным достижением на посту представителя ЕС наш собеседник назвал присоединение Израиля к научно-исследовательской программе Horizon 2020. При этом он отметил роль израильских ученых, убедивших правительство в необходимости научного сотрудничества с ЕС.