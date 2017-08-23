Государство: на частных арабских землях в Иудее и Самарии построено 3.455 зданий

Согласно приложению к ответу государства на иск против закона о легализации еврейских форпостов в Иудее и Самарии, на частных арабских землях было построено 3.455 жилых домов и общественных зданий.

1.285 зданий были возведены в последние 20 лет на частных землях, никогда не конфисковывавшихся государством. О сносе этих зданий, расположенных на территории или в окрестностях 74 поселений, ранее были изданы соответствующие указы, сообщает "Гаарец". Из них 874 здания находятся на территории поселенческих форпостов, построенных без разрешения возле "материнских" поселений.

543 здания первой группы построены на землях, имена владельцев которых известны.

1.048 зданий были построены в последние 20 лет на землях, ранее ошибочно считавшихся государственными. Из этой группы 303 здания расположены в Модиине-Илит.

Еще 1.122 здания были построены более 20 лет назад. Из них 480 зданий расположены в поселении Офра, 193 – в Бейт-Эле и 146 – в Элон-Море.