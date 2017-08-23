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Прогноз погоды на 23 августа: малооблачно и жарко

время публикации: 05:24 | последнее обновление: 05:24 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 23 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 23 августа, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха существенно не изменится и будет немного выше среднесезонной.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 28-38. В Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 18-31, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 20-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-38, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В четверг – дополнительное повышение температуры, очень жарко. В пятницу-субботу – без изменений, очень жарко, в утренние часы дымка на побережье Средиземного моря.

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Среда, 23 августа 2017 г.
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