Житель Ришон ле-Циона задержан за сожжение живьем 80 попугаев

Сотрудники полиции Израиля задержали 60-летнего жителя Ришон ле-Циона по подозрению в издевательствах над животными и других преступлениях.

Задержанный подозревается в поджоге клеток, в которых находились около 110 попугаев. Около 80 из них в результате пожара погибли. Также было уничтожено большое количество высиживавшихся попугаями яиц, сообщает пресс-служба полиции.

На допросе задержанный заявил, что причиной поджога стал конфликт между ним и арендатором его квартиры, владельцем попугаев.

В четверг задержанный будет доставлен в суд для предъявления обвинительного заключения.