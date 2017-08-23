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В Израиле

Житель Ришон ле-Циона задержан за сожжение живьем 80 попугаев

время публикации: 13:12 | последнее обновление: 13:12 блог версия для печати фото
Житель Ришон ле-Циона задержан за сожжение живьем 80 попугаев
Житель Ришон ле-Циона задержан за сожжение живьем 80 попугаев
Житель Ришон ле-Циона задержан за сожжение живьем 80 попугаев
ВСЕ ФОТО

Сотрудники полиции Израиля задержали 60-летнего жителя Ришон ле-Циона по подозрению в издевательствах над животными и других преступлениях.

Задержанный подозревается в поджоге клеток, в которых находились около 110 попугаев. Около 80 из них в результате пожара погибли. Также было уничтожено большое количество высиживавшихся попугаями яиц, сообщает пресс-служба полиции.

На допросе задержанный заявил, что причиной поджога стал конфликт между ним и арендатором его квартиры, владельцем попугаев.

В четверг задержанный будет доставлен в суд для предъявления обвинительного заключения.

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