Мири Регев требует оградить школьников от "вредного спектакля" Театра Яффо

Министр культуры Мири Регев потребовала от министра образования Нафтали Беннета исключить из "корзины образовательных услуг" спектакль "Признание вины", поставленный Театром Яффо.

По информации сайта NRG, в письме, адресованном министру образования Натфли Беннету, Мири Регев утверждает, что в спектакле "Признание вины", искажены исторические события и солдаты ЦАХАЛа представлены в нем военными преступниками.

Мири Регев считает недопустимым, чтобы в предстоящем учебном году спектакль смотрели старшеклассники, которым после окончания школы идти в армию.

Мири Регев попросила Нафтали Беннета отдать распоряжение, чтобы спектакль был исключен из "корзины образовательных услуг".

В основу спектакля, вызывавшего недовольства министра культуры, легли события 1948 года в деревне Тантура. Тантура была одной из 60-ти арабских деревень, уничтоженных израильской армией в ходе операции "Шотер". Главной темой постановки является посттравматический стресс, который переживают участники войн.

"Корзина образовательных услуг" формируется членами репертуарной комиссии. Они отбирают произведения, которые рекомендуются для просмотра школьникам. Вместе с тем, художественные коллективы, произведения которых были включены в "корзину", получают субсидии от государства.





