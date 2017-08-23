Родители погибшей военнослужащей через суд требуют лишить гражданства террориста

Мирав и Герцль Хаджадж, родители младшего лейтенанта Ширы Хаджадж, погибшей в результате автомобильного теракта в Иерусалиме, попросили суд разрешить им присоединиться к иску государства с требованием лишить гражданства террориста Фади аль-Кунбара.

В интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Мирав Хаджадж пояснила, что для всей семьи крайне важно убедиться, что справедливость восторжествовала.

20-й канал ИТВ отмечает: если апелляционный суд разрешит родителям Ширы присоединиться к иску, поданному государством, это станет первым случаем, когда в судебном процессе будут участвовать родственники, потерявшие близкого человека в теракте.

Заседание Высшего суда справедливости по этому иску должно состояться в сентябре.

Курсант школы по подготовке офицеров БААД-1 Шира Хаджадж погибла 8 января в результате теракта в иерусалимском районе Армон а-Нацив. Грузовик Mercedes с израильскими (желтыми) номерными знаками выехал на тротуар и начал давить израильских военнослужащих, которые незадолго до того вышли из автобуса. Вместе с Широй погибли трое ее сослуживцев: Яэль Йекутиэль, Шира Цур, Эрез Орбах.

Водитель грузовика, 28-летний Фади аль-Кунбара, был застрелен.