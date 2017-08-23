"Яд ва-Шем" ответил на вопросы об экспозиции о Собиборе. Комментарий

В среду, 23 августа, редакция NEWSru.co.il получила ответ от пресс-службы мемориального комплекса "Яд ва-Шем" на наши вопросы по поводу экспозиции, посвященной концлагерю "Собибор", который располагался на территории Польши до октября 1943 года и в котором были уничтожены сотни тысяч евреев.

Вопросы были сформулированы следующим образом: 1) Есть ли в "Яд ва-Шем" специальная экспозиция, посвященная узникам концлагеря Собибор? 2) Отражено ли в экспозиции, что в октябре 1943 года узники Собибора осуществили восстание, единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти? 3) Упоминается ли в экспозиции имя руководителя восстания в Собиборе Александра Печерского? 4) Планирует ли "Яд ва-Шем" создать экспозицию, посвященную восстанию в Собиборе, и когда?

Пресс-служба "Яд ва-Шем" заявила нам следующее: "В постоянной экспозиции Музея истории Холокоста в "Яд ва-Шем" рассказывается о лагере "Собибор". В том числе, представлены модель лагеря и описание восстания 14 октября 1943 года. Кроме того, на сайте "Яд ва-Шем" (который только в 2016 году посетили 18,6 миллионов человек), есть множество материалов о "Собиборе", о восстании и об Александре Печерском, в частности – фотографии Печерского. Не говоря уже о статьях и книгах, изданных "Яд ва-Шем" в течение многих лет, о "Собиборе" и восстании".

Руководитель фонда памяти А.Печерского Илья Васильев прокомментировал этот ответ пресс-службы "Яд ва-Шем" по просьбе редакции NEWSru.co.il.

"Ответ уважаемой организации вызывает сожаление. Вся "экспозиция" состоит из одного листа размером примерно А4 и макета лагеря, – отметил Васильев. – В одном коротком предложении, где говорится о восстании, не упоминаются важнейшие факты: что восстание было успешным, что благодаря восстанию лагерь был по личному приказу Гиммлера закрыт, что привело к спасению тысяч и тысяч евреев, что восстанием руководил советский офицер Александр Печерский. Вопреки ответам на наши многочисленные обращения с просьбой внести правки в этот текст, любой, имеющий глаза, легко может убедиться в том, что на этом стенде вполне достаточно места для того, чтобы осветить эти вопросы и – страшно сказать – даже разместить портрет Александра Печерского".

"Мы очень рады, что "Яд ва-Шем" не забывает сообщить посетителям своего сайта и читателям своей библиотеки о Печерском. Однако именно экспозиция является тем местом, куда приходят люди, куда приглашают глав государств и правительств, – подчеркивает Илья Васильев. – Представим себе гипотетическую ситуацию приезда в "Яд ва-Шем", скажем, дочери или внучки Печерского, или, например, руководителей российского государства. Представители уважаемой организации и им будут рассказывать о большой академической работе, которую проводит "Яд ва-Шем"?" "Сегодня вопрос Собибора поднимался на встрече первых лиц Израиля и России. В течение ближайшего года на мировом экране появится фильм о Собиборе с участием крупнейших актеров Европы, России и даже голливудской звезды. Неужели не странно будет выглядеть музей, который во всем мире является символом Катастрофы и еврейского героизма, когда в его экспозиции не будет одного из самых известных символов этого самого героизма? Александр Печерский на наших глазах становится вслед за Раулем Валленбергом ом одним из символов Второй мировой войны, всемирным символом несокрушимости человеческого духа в нечеловеческих условиях, и его отсутствие в экспозиции "Яд ва-Шема" говорит не о Печерском, а об "Яд ва-Шеме"", – заявил Васильев.

Наш собеседник также выразил недоумение по поводу того, что "Яд ва-Шем", фактически будучи официальным представителем государства Израиль, проголосовал в оргкомитете по обновлению мемориала "Собибор" так, что Израиль оказался вовлеченным в дипломатический скандал.