Нетаниягу отправляется в Сочи на встречу с Путиным: основные темы переговоров

Утром в среду, 23 августа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетает в Сочи, где состоится его очередная встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться проблема присутствия иранских военных сил и "Хизбаллы" в Сирии. Ожидается, что переговоры будут проходить в несколько этапов – в формате с глазу на глаз, а затем в расширенном составе.

Это будет шестая встреча Путина и Нетаниягу с сентября 2015 года.

Вечером в среду глава израильского правительства вернется в Израиль.

В этой поездке Нетаниягу сопровождают глава внешней разведки "Мосад" Йоси Коэн и новый председатель Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат. Недавно Коэн вернулся из Вашингтона, где обсуждал ситуацию в Сирии с представителями американского руководства и силовых структур. Кроме того, в Сочи отправится министр по вопросам охраны окружающей среды и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, накануне вернувшийся в Израиль после переговоров в Киеве.

В обсуждении плана переговоров также принимал участие военный секретарь главы правительства бригадный генерал Элиэзер Толедано.

Накануне визита в Сочи глава израильского правительства заявил: "Я обсужу с Путиным попытки Ирана ускоренными темпами закрепить свое военное присутствие в Сирии. Это, конечно, свидетельство агрессии Ирана, не снизившейся после ядерной сделки. Это является проблемой не только для Израиля, но и для всех стран Ближнего Востока и всего мира".

Отметим, что 23 августа Владимир Путин проведет в Сочи переговоры не только с Нетаниягу, но также с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и президентом Армении Сержем Саргсяном.

Израильские СМИ о предстоящих переговорах Путина и Нетаниягу

Тема предстоящих переговоров Нетаниягу и Путина является сегодня одной из главных тем израильских СМИ. Так, например, Херб Кейнон в газете The Jerusalem Post приводит комментарий генерал-майора ЦАХАЛа Яакова Амидрора, бывшего председателя Совета национальной безопасности, главы исследовательского отдела Управления военной разведки, военного секретаря министра обороны, который сказал, что на встрече с российским президентом Нетаниягу должен будет не только обозначить "красные линии" по ситуации в Сирии, но и дать понять, как Израиль будет действовать в случае, если эти граничные условия не будут соблюдены. По мнению Амидрора, который был участников многих подобных переговоров, Нетаниягу представит Путину "факты, оценки и опасения" Израиля, чтобы российский президент мог их учитывать в будущем. Он назвал два основных вопроса, имеющих решающее значение для Израиля: 1) чтобы у Ирана не было возможности строить военные базы в Сирии, которые могли бы стать плацдармом для ударов по Израилю, 2) чтобы Сирия и "Хизбалла" не получили (в том числе, от России) оружие, которое могло бы изменить "правила игры" в регионе.

Барак Равид пишет в газете "Гаарец", что главной темой переговоров станет так называемого соглашение о деэскалации на юге Сирии, приверженность которому подтвердили Россия и США, однако в Израиле договор об условиях прекращения огня в этой зоне считают недоработанным.

История вопроса

Две недели назад Равид со ссылкой на израильских чиновников и западных дипломатов писал в "Гаарец", что представители Израиля в начале июля провели серию секретных переговоров с представителями России и США, на которых обсуждались условия прекращения огня в Сирии и создание южных "зон деэскалации" в этой стране. Переговоры проходили в Иордании и Европе за несколько дней до того, как Москва и Вашингтон объявили о достижении соглашения об условиях перемирия в Сирии. На этих встречах представители Израиля обосновали свои возражения по поводу этого соглашения, отметив тот факт, что Россия и США не говорят о необходимости вывода из Сирии иранских вооруженных сил. В переговорах с израильской стороны участвовали высокопоставленные представители министерства иностранных дел, министерства обороны, внешней разведки "Мосад" и Армии обороны Израиля. Американскую переговорную группу возглавляли спецпредставители президента США по Сирии Майкл Ратни и Бретт Макгерк. Руководителем российской команды был спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

В публикации "Гаарец" было сказано, что россияне и американцы делали акцент на действиях, направленных на уничтожение "Исламского государства" и стабилизации ситуации в Сирии. Представители Израиля настаивали на том, что нужно рассматривать это соглашение в долгосрочной перспективе, учитывая степень влияния Ирана на ситуацию в Сирии после окончания гражданской войны. Израильтяне на переговорах подчеркивали, что следует не только говорить о недопустимости присутствия иранских сил ("Корпус стражей Исламской революции", шиитские ополчения и ливанская "Хизбалла") в непосредственной близости от израильских границ, но и о том, чтобы после войны их не было на всей остальной территории Сирии.

Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, по всей видимости, говорил 6 июля в телефонной с президентом РФ Владимиром Путиным.

После официального объявления об условиях соглашения о перемирии в Сирии руководство Израиля выразило разочарование по поводу того, что "иранский фактор" не был учтен в достаточной степени в этом документе.

16 июля, выступая на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом Франции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал "очень плохим" соглашение о создании зоны деэскалации на юге Сирии, так как оно делает по сути легитимным присутствие иранских военных в этом регионе. Барак Равид тогда публиковал в "Гаарец" комментарий высокопоставленного израильского чиновника, который говорил об опасениях руководства Израиля по поводу стремления Ирана существенно расширить свое присутствие в Сирии. Причем речь идет не только в отправке иранских военных советников в Сирию, а об отправке в эту страну значительного военного контингента, а также о создании в Сирии баз иранских ВВС и ВМС.

16 июля Нетаниягу обсуждал тему "южной зоны деэскалации" и в целом соглашения о прекращении огня в Сирии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Напомним, что соглашение о прекращении огня в Сирии было согласовано на встречах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге.

Формально соглашение о прекращении огня в Сирии вступило в силу 9 июля, в 12:00 по местному времени. Оно распространяется на провинции Дараа, Кунейтра и Суэйда, включая территории, примыкающие к израильской и иорданской границам. Договор между сторонниками и противниками режима Башара Асада был заключен при посредничестве России, США и Иордании.

7 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с американским руководством достигнуто взаимопонимание по соглашению о перемирии на юго-западе Сирии. Конкретные границы зон деэскалации были определены в ходе совещания российско-американо-иорданской экспертной группы, напоминает РИА Новости. "Итогом совместной работы стал трехсторонний меморандум, фиксирующий условия функционирования зон деэскалации, в соответствии с которым на означенной территории с 12:00 9 июля вступил в силу режим прекращения огня. Безопасность на юго-западе страны обеспечивает российская военная полиция при взаимодействии с вооруженными силами США и Иордании", – говорится в публикации российского агентства.

8 июля на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге президент России Владимир Путин подтвердил, что практически со всеми собеседниками на этом форуме обсуждал ситуацию в Сирии. При этом он отметил, что позиция руководства США стала более прагматичной. Результатом переговоров Путин назвал договоренность по южной зоне деэскалации. Речь идет об условиях соглашения о прекращении огня на территории около границ с Израилем и Иорданией, в том числе в районе Дараа. "К этой работе была подключена Иордания, некоторые другие страны региона. Мы провели консультации с Израилем и будем еще проводить эти консультации в ближайшее время", – сообщил тогда президент РФ. Путин также заявил, что обсуждал в Гамбурге тему других зон деэскалации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Это в значительной степени не от нас зависит, многое связано с противоречиями между странами региона. У всех свои озабоченности, у всех свои предпочтения, свои интересы, причем законные интересы, и нужно к этому именно так и относиться – как к законным интересам, нужно искать компромиссы", – заявил российский президент. "Теперь нам нужно договориться о том, каковы будут конкретно границы этих зон, как будет обеспечиваться безопасность в этих зонах. Это очень кропотливая, на первый взгляд даже нудная, но чрезвычайно важная и ответственная работа. Опираясь на позитивный опыт, который был достигнут за последнее время, опираясь на добрую волю Ирана, Турции, разумеется, сирийского правительства и президента Асада, мы можем сделать дальнейшие шаги", – сказал 8 июля В.Путин. "Самое главное заключается в том, – и мы это подтвердили, в том числе, кстати говоря, и в документах об образовании вот этой зоны на юге с выходом на иорданскую границу и с выходом на примыкающие Голанские высоты, – самое главное – обеспечить в конечном итоге территориальную целостность Сирии, с тем чтобы вот эти зоны деэскалации были прообразом таких территорий, которые смогли бы и между собой сотрудничать, и с официальным Дамаском. И если нам это удастся сделать, то тогда мы создадим, безусловно, хорошую базу, предпосылки для решения в целом сирийской проблемы политическими средствами", – резюмировал президент РФ.

6 июля, накануне начала саммита G20 в Гамбурге, Владимир Путин беседовал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Тогда пресс-служба Кремля сообщала: "В контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования и ситуация в Сирии". Канцелярия главы правительства Израиля не комментировала этот телефонный разговор. При этом в окружении Нетаниягу давали понять, что премьер-министр недоволен текстом соглашения о прекращения огня в Сирии, так как он не учитывает интересы Израиля.

Накануне встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге издание The Daily Beast опубликовало статью, в которой утверждалось, что американский лидер готов согласиться на сохранение власти Асада в Сирии и на присутствие в этой стране российских военных. В статье Спенсера Акермана также отмечалось, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предложил выработать с российскими коллегами "общие механизмы" урегулирования ситуации в Сирии. Эта информация была подтверждена Госдепартаментом США.

В общих чертах схема такого урегулирования предполагает: сохранение власти Башара Асада, согласие на создание "зон безопасности" (зон деэскалации) по варианту, предложенному Россией и ее союзниками, сотрудничество с Москвой и согласие на присутствие российских войск в Сирии.

При этом, как утверждалось в публикации The Daily Beast, главной целью станет победа над "Исламским государством", а промежуточной задачей – возобновление координации действий российских и американских военных в Сирии, во избежание случайных столкновений.

6 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов изучить возможность создания совместных с Россией бесполетных зон в Сирии и других механизмов для обеспечения стабильности. В заявлении главы Госдепартамента было сказано: "Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей на земле за соблюдением соглашения о прекращении огня, а также скоординированной доставкой гуманитарной помощи".

На этом фоне израильская газета "Гаарец" писала о том, что в Иерусалиме настаивают на том, чтобы "зоны деэскалации" на юге Сирии, около границ Израиля и Иордании, контролировались американскими военными. В руководстве Израиля ранее неоднократно подчеркивали недопустимость присутствия в этих районов вооруженных сил Ирана или ливанской "Хизбаллы".

9 июля министр обороны Израиля Авигдор Либерман так прокомментировал вступление в силу соглашения о прекращении огня в Сирии: "Израиль сохраняет полную свободу действия – вопреки договоренностями между Трампом и Путиным. Мы будем делать все, что сочтем необходимым".

Вопрос о том, кем будет обеспечиваться соблюдение режима прекращения огня в южной "зоне деэскалации" в Сирии, остается открытым. Американские военные на сегодняшний день присутствуют на иордано-сирийской границе, но на границе Израиля и Сирии их нет. Здесь действуют миротворцы из контингента сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (UNDOF), у которых нет ни вооружений, ни мотивации для обеспечения режима прекращения огня, не говоря о том, что подобные функции не входят в их обязанности. На юго-западе Сирии, помимо регулярной сирийской армии и ливанской "Хизбаллы", действуют многочисленные оппозиционные группировки, не подчиняющиеся единому командованию.





