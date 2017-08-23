В Израиль прибывает "трио" представителей Трампа для переговоров с Нетаниягу и Аббасом

В среду, 23 августа, в Израиль прибывают представители администрации США для переговоров по поиску путей преодоления кризиса в урегулировании палестино-израильского конфликта.

В составе американской делегации: советник президента США, глава Управления американской инновации Джаред Кушнер, представитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл. Ранее они провели серию встреч в Саудовской Аравии, Иордании и Египте, в ходе которых, помимо прочего, обсуждалось урегулирование арабо-израильского конфликта.

24 августа американское "трио" планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, а также с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом.

Июньский визит Кушнера в ближневосточный регион нельзя было назвать удачным. В частности, встреча Кушнера с Аббасом, состоявшаяся 21 июня, прошла в очень нервной и напряженной обстановке. Кушнер потребовал от Аббаса прекратить финансирование семей погибших террористов, а также тех, кто находится в израильских тюрьмах. В ответ Махмуд Аббас подчеркнул, что речь идет о внутренних делах Палестинской автономии, и заявил, что ПНА никогда не подчинится диктату Вашингтона.

Накануне новой встречи с Кушнером глава ПНА уже дал понять, что он настроен крайне пессимистично и не видит никакой возможности для продвижения переговорного процесса на фоне расследований, которые ведутся против Биньямина Нетаниягу и неразберихи, которая царит в администрации Дональда Трампа.

В окружении Аббаса также выражают сомнения в возможности достижения каких-либо конкретных соглашений. При этом палестинская сторона призывает США четко заявить о приверженности формуле "два государства для двух народов" и обратиться к властям Израиля с просьбой о замораживании строительства в еврейских поселениях и на других спорных территориях.

Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро, ныне работающий в тель-авивском Институте исследований национальной безопасности, на брифинге 22 августа отметил, что не следует ожидать многого от визита Кушнера и других представителей администрации Трампа, задачей которых, по его словам, является "повторная калибровка" позиции Белого дома, не более того.

Вскоре после завершения визита американского "трио", 28 августа в Израиль прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.