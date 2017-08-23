Аккумулятор электровелосипеда стал причиной пожара в квартире израильтян

Причиной пожара в квартире семьи Визель стала поставленная на зарядку батарея к электровелосипеду.

В интервью сайту Nana10 Ор Визель рассказывает, что он поставил аккумулятор заряжаться, а затем пошел спать. Его разбудила мама, сказав, что из аккумулятора вытекает какая-то едкая жидкость.

Юноша добавляет, что он хотел отсоединить батарею от розетки, но его отец - всем приказал выйти немедленно из комнаты. В это время раздался взрыв.

Пожаром был причинен серьезный ущерб имуществу семьи Визель, но из людей никто не пострадал. Юноша считает, что им повезло. Если бы аккумулятор взорвался ночью, в результате пожара могли погибнуть его близкие.