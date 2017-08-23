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В Израиле

Аккумулятор электровелосипеда стал причиной пожара в квартире израильтян

время публикации: 18:35 | последнее обновление: 18:43 блог версия для печати фото
Аккумулятор электровелосипеда стал причиной пожара в квартире израильтян

Причиной пожара в квартире семьи Визель стала поставленная на зарядку батарея к электровелосипеду.

В интервью сайту Nana10 Ор Визель рассказывает, что он поставил аккумулятор заряжаться, а затем пошел спать. Его разбудила мама, сказав, что из аккумулятора вытекает какая-то едкая жидкость.

Юноша добавляет, что он хотел отсоединить батарею от розетки, но его отец - всем приказал выйти немедленно из комнаты. В это время раздался взрыв.

Пожаром был причинен серьезный ущерб имуществу семьи Визель, но из людей никто не пострадал. Юноша считает, что им повезло. Если бы аккумулятор взорвался ночью, в результате пожара могли погибнуть его близкие.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 мая 2016 г.
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