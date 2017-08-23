Строительный бум у Шхемских ворот: надпись императора Юстиниана

В ходе работ по прокладке телефонного кабеля у Шхемских ворот в Иерусалиме была обнаружена мозаика византийского периода с надписью, возраст которой – около 1.500 лет. По словам археологов, то, что надпись сохранилось, иначе чем чудом назвать нельзя.

"Мы вели раскопки на пятачке, где десятилетиями прокладывали трубы, кабели. Там в принципе ничего не могло сохраниться. Я хотел уже закрыть раскоп, когда вдруг заметил блеск мозаики. К нашему потрясению, она вообще не пострадала. Найти важную надпись – мечта археолога", – рассказывает руководитель раскопок Давид Гельман.

Текст гласит: "В период правления благочестивого Флавия Юстиниана, в 14-й год индикции, богобоязненный аббат Константин воздвиг это строение". Поскольку индикция – это перепись населения для налогообложения, надпись можно датировать 550-551 годами нашей эры.

Предполагается, что здание служило домом для паломников. Шхемские ворота были главным северным въездом в Иерусалим. После того, как христианство стало официальной религией империи, в Иерусалиме начался строительный бум, возводились церкви, монастыри, странноприимные дома.

Упоминаемый в надписи император Юстиниан – один из самых известных правителей Византии. Он вел войны за восстановление контроля над Западной Римской империей, завоеванной варварами, а также с персидской династией Сасанидов.

Не менее известны его строительные проекты, коснувшиеся и Иерусалима. В 543 году здесь была возведена церковь Неа, посвященная святой Марии. Настоятелем этой церкви, одной из самых больших в империи, и был аббат Константин, упоминаемый в надписи.