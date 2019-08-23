Скандалы справа и слева накануне финала предвыборной гонки. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Когда историки будут вспоминать предвыборную кампанию в Кнессет 22-го созыва, предпоследняя неделя августа без сомнения получит титул "черной" недели для большинства партий. В отсутствие реальных новостей и кампаний, которые начнутся после 1 сентября, каждая партия занята собой и занятия эти оставляют желать лучшего.

Биньямин Нетаниягу слетал в Киев. Об этой поездке сказано уже все и можно лишь подвести итог. Нетаниягу и его окружение могут сколько угодно жаловаться на то, что фокус внимания СМИ сместился с его переговоров с Зеленским на не очень внятную скандальную сцену на летном поле киевского аэропорта. Но премьер-министр отлично знает, что так устроены взаимоотношения СМИ и политиков. Когда перед выборами 1999 года, Тики Даян назвала ликудников "асафсуфом" (быдлом, сбродом), тот же Нетаниягу активно пытался привлечь внимание к тому факту, что Эхуд Барак не отреагировал на высказывание своей сторонницы. Фокусирование на пикантных глупостях гораздо чаще встречается в ходе предвыборных кампаний, чем дискуссия об эффективности американских санкций против Ирана.

В аэропорту Борисполь произошел досадный инцидент, который смазал впечатление от давно готовившегося визита. Нет человека на планете, который заподозрит супругу премьер-министра в желании оскорбить украинский народ или продемонстрировать пренебрежение его традициями. Но, по непостижимой причине, во всем огромном аппарате МИДа и министерства главы правительства не нашлось никого, кто объяснил бы госпоже Нетаниягу, что это за каравай и с чем его едят. Прокол, который очень трудно объяснить, чем-то иным, кроме нашего родного "ихье беседер". Будет ли "беседер", иными словами, скажется ли "хлебный скандал" на рейтинге популярности премьера, мы узнаем очень скоро. Рискну предположить, что нет. Кстати, если что-то может утешить Биньямина Нетаниягу, то это совершенно очевидный факт: русскоязычные пользователи социальных сетей обычно не любят, когда обижают Сару Нетаниягу.

"Хлебный скандал" был не единственным, подпортившим впечатление от бесспорно исторического визита. После церемонии в Бабьем Яру, пресс-служба президента Украины опубликовала цитаты из речи премьер-министра, согласно которым Нетаниягу, якобы, сказал, что массовое убийство многих тысяч евреев в Бабьем Яру является примером общей трагедии украинского и еврейского народов. Ничего подобного премьер-министр не говорил. Можно ли было обеспечить более качественный перевод речи? Безусловно. Почему это не было сделано? Знают только в канцелярии премьера.

Пока Нетаниягу был на Украине, в "Кахоль Лаван" не теряли времени даром и учинили свой скандал. Попытки определить источник утечки информации из штаба, да еще с привлечением фирмы под руководством бывшего главы ШАБАКа (и бывшего депутата Кнессета от "Еш Атид") Яакова Пери, сами по себе свидетельствуют о пессимизме в штабе "бело-голубых". Обычно поисками "крота" активно занимаются те, кто не чувствуют запаха близкой победы, а скорее нуждаются в объяснениях, почему победа ускользает. В штабе "Кахоль Лаван" по разному реагируют на неловкую ситуацию. Яир Лапид требует прекратить расследование, ибо оно бросает тень на весь блок. Бени Ганц заявляет, что расследование будет продолжаться. Габи Ашкенази в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il вообще утверждал, что блок един и монолитен. На политическом поле "Кахоль Лаван" добился на уходящей неделе определенного успеха, заключив соглашение об остаточных голосах с НДИ. Даже если Авигдор Либерман действительно считает этот шаг исключительно техническим, трудно представить НДИ заключающими такое соглашение с МЕРЕЦ или Объединенным арабским списком. Подписание этого соглашения неизбежно внесет и уже вносит смуту в ряды правого лагеря.

Для НДИ подписание соглашение с "Кахоль Лаван" стало, по выражению Дана Халуца, "легким толчком в крыло". "Ликуд" разумеется начал новый виток кампании под лозунгом "Либерман = левый", однако не факт, что это отпугнет потенциальных избирателей НДИ. Судя по тому, что Либерман недавно обратился к общине ЛГБТ, которая никогда не была основой его электората, он чувствует себя достаточно уверенно. В "Ликуде", в свою очередь, не намерены прекращать попытки убедить избирателей в "левизне" Либермана.

Кризисы не обошли и партии поменьше. В блоке "Ямина" пытаются потушить пожар, вызванный очередным высказыванием Бецалеля Смотрича против совместной службы юношей и девушек. "Мы изо всех сил пытаемся представить либеральный облик партии, но одно такое высказывание и все приходится начинать сначала", – заявляют в блоке. Но это лишь верхушка айсберга. Далеко за кулисами почти не скрывается напряженность в отношениях между партиями, формирующими блок. Либералы и консерваторы с трудом находят общий язык, и это вызывает многочисленные трения в штабе. В связи или без связи с этим, на уходящей неделе был отменен большой митинг, который должен был состояться в Тель-Авиве в поддержку "Ямина". По иронии судьбы митинг должен был состояться именно в тот вечер, когда журналист Хаим Левинсон опубликовал информацию о якобы имевших место контактах между приближенными Шакед и окружением Нетаниягу. "Клевещут – значит боятся", – заявил источник в рядах "Новых правых", однако отказался пояснить, на кого намекает. Очевидно, что левые противники Шакед попытаются получить максимальные дивиденды с этой истории. Как поступят в "Ликуде"? Попытка разыграть эту карту вернет на повестку дня тему расследований. Вряд ли это в интересах "Ликуда". Ключевой вопрос в правом лагере – пойдет ли Нетаниягу вновь в лобовую атаку против тандема Беннет-Шакед или на сей раз ограничится попыткой забрать голоса у партий, которым почти нереально преодолеть электоральный барьер: "Оцма Иегудит" и "Зеут".

И, наконец, курьез недели. Айман Удэ заявил, что не отвергает априори возможность участия в левоцентристской коалиции. Его товарищи по блоку заявили, что Удэ представляет только себя. В "Кахоль Лаван" продолжают утверждать, что не собираются заключать союз с антисионистами.

Несмотря на скандалы, в опросах наблюдается статичная картина. У правого блока нет 61 мандата, у левых – тем более. 1 сентября начинается финальный этап предвыборной кампании. Ожидается, что концовка будет беспрецедентно острой.





