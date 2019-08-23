18+
23 августа 2019 г.
последняя новость: 22:42
Куда государство должно инвестировать? В детей
По совету военных: Израиль поддерживает ПА на плаву
Осуждение Израиля ? единственный способ сплотить Европу
Израиль намерен смягчить законодательство, регулирующее кибероружие
Новый поворот в конфликте Крутого и Вайкуле
Квентин Тарантино впервые станет отцом
5 традиций мирового этикета
Кимчи от облысения
В Израиле не понимают, что Украина - не Россия
Как "эмиссар Господа" разжег конфликт в Иерусалиме
Обострение: кому выгодно?
Ухабы на пути в Киев
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:53 Внимание, розыск: пропала 12-летняя Риан Абдалла из Тель-Авива
19:44 В Израиле простились с погибшей в результате теракта Риной Шнерб
19:07 Представитель Израиля в ООН возложил на ПА ответственность за убийство Рины Шнерб
18:49 Молодой человек получил ножевое ранение в Хайфе; раненый в критическом состоянии
18:43 Гринблатт: Власти ПА должны осудить убийства Рины Шнерб и Двира Сорека
17:01 Кохави: террористы будут найдены в ближайшее время
16:19 В Бней-Браке пятилетний мальчик пострадал, играя с ножом
16:08 Соратник Эхуда Барака уверен, что Либерман поможет создать левое правительство
14:26 Посол Евросоюза в Израиле осудил теракт в Биньямине
13:50 В результате теракта около поселка Долев погибла 17-летняя Рина Шнерб
Загрузка...
В Израиле

В Израиле простились с погибшей в результате теракта Риной Шнерб

время публикации: 19:44 | последнее обновление: 20:03 блог версия для печати фото
Рина Шнерб
В Израиле простились с погибшей в результате теракта Риной Шнерб
В Израиле простились с погибшей в результате теракта Риной Шнерб

17-летняя Рина Шнерб, погибшая 23 августа в результате взрыва возле поселка Долев, была похоронена на новом кладбище в Лоде. Проститься с ней пришли сотни израильтян.

19-летний брат Рины, Двир Хаим, получил тяжелые ранения. 46-летний раввин Эйтан Шнерб, отец Рины, получил ранения средней степени тяжести. Оба пострадавших в результате взрыва находятся в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем". Состояние Эйтана Шнерба оценивается как сравнительно легкое; Двиру Хаиму была проведена операция, его состояние стабильно, опасности для жизни нет.

Эйтан Шнерб рассказал, что он, вместе с Двиром и Риной, пришел к источнику Эйн-Бувин около 10 часов утра. Его удивило, что в пятницу утром это популярное место отдыха было безлюдным. Взрыв раздался, когда семья шла от машины к источнику. По словам Эйтана Шнерба, основной удар приняла на себя Рина.

Армейская пресс-служба подтвердила, что теракт рядом с источником Эйн-Бувин был совершен с применением самодельного взрывного устройства с дополнительными поражающими предметами.

Спустя несколько часов после теракта постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Дани Данон потребовал, чтобы СБ ООН осудил убийство 17-летней Рины Шнерб, погибшей 23 августа в результате теракта возле поселка Долев.

Ответственность за это убийство Данон возложил на палестинскую администрацию и ее политику поощрения убийств евреев.

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт написал в своем миниблоге в сети Twitter: "ХАМАС приветствовал убийство 17-летней Рины Шнерб палестинскими террористами. Власти ПА должны решительно осудить это нападение, а также недавнее убийство 18-летнего Двира Сорека. Если же они не сделают этого, то странам-донорам следует потребовать у палестинских властей ответа на вопрос: почему их средства используются для того, чтобы оплачивать террористические нападения".

Также с осуждением теракта в Биньямине выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман и посол Европейского союза в Израиле Эммануэль Жафре.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2019 г.
Представитель Израиля в ООН возложил на ПА ответственность за убийство Рины Шнерб
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2019 г.
Гринблатт: Власти ПА должны осудить убийства Рины Шнерб и Двира Сорека
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2019 г.
Кохави: террористы будут найдены в ближайшее время
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2019 г.
Посол Евросоюза в Израиле осудил теракт в Биньямине
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2019 г.
В результате теракта около поселка Долев погибла 17-летняя Рина Шнерб
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 августа 2019 г.
Лидер ХАМАСа приветствовал "героическую атаку" в Биньямине
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2019 г.
Нетаниягу провел совещание после теракта около поселка Долев
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2019 г.
Теракт около источника Эйн-Бувин: ЦАХАЛ установил КПП на трассах в Самарии и Биньямине





  Rating@Mail.ru  
Пятница, 23 августа 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019