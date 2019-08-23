В Израиле простились с погибшей в результате теракта Риной Шнерб

17-летняя Рина Шнерб, погибшая 23 августа в результате взрыва возле поселка Долев, была похоронена на новом кладбище в Лоде. Проститься с ней пришли сотни израильтян.

19-летний брат Рины, Двир Хаим, получил тяжелые ранения. 46-летний раввин Эйтан Шнерб, отец Рины, получил ранения средней степени тяжести. Оба пострадавших в результате взрыва находятся в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем". Состояние Эйтана Шнерба оценивается как сравнительно легкое; Двиру Хаиму была проведена операция, его состояние стабильно, опасности для жизни нет.

Эйтан Шнерб рассказал, что он, вместе с Двиром и Риной, пришел к источнику Эйн-Бувин около 10 часов утра. Его удивило, что в пятницу утром это популярное место отдыха было безлюдным. Взрыв раздался, когда семья шла от машины к источнику. По словам Эйтана Шнерба, основной удар приняла на себя Рина.

Армейская пресс-служба подтвердила, что теракт рядом с источником Эйн-Бувин был совершен с применением самодельного взрывного устройства с дополнительными поражающими предметами.

Спустя несколько часов после теракта постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Дани Данон потребовал, чтобы СБ ООН осудил убийство 17-летней Рины Шнерб, погибшей 23 августа в результате теракта возле поселка Долев.

Ответственность за это убийство Данон возложил на палестинскую администрацию и ее политику поощрения убийств евреев.

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт написал в своем миниблоге в сети Twitter: "ХАМАС приветствовал убийство 17-летней Рины Шнерб палестинскими террористами. Власти ПА должны решительно осудить это нападение, а также недавнее убийство 18-летнего Двира Сорека. Если же они не сделают этого, то странам-донорам следует потребовать у палестинских властей ответа на вопрос: почему их средства используются для того, чтобы оплачивать террористические нападения".

Также с осуждением теракта в Биньямине выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман и посол Европейского союза в Израиле Эммануэль Жафре.





