БАЛАД обвинила власти в политическом преследовании

БАЛАД выразила резкий протест против ареста депутата Баселя Ратаса, представляющего эту партию в составе блока Объединенный список. Утром 23 декабря Мировой суд Ришон ле-Циона продлил содержание парламентария под стражей на четыре дня.

Суд согласился с аргументами полиции о том, что пребывание Ратаса на свободе угрожает безопасности страны и способно повредить следствию.

Партия БАЛАД заявила, что арест действующего парламентария на стадии следствия стал беспрецедентно жесткой мерой, и что к еврейским политикам подобная практика не применялись, даже если их подозревали в более серьезных правонарушениях.

В заявлении сказано, что израильские власти преследуют партию БАЛАД по политическим мотивам, и взяли курс на эскалацию напряженности в отношении с арабскими гражданами.

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Аюб Кара тем временем призвал запретить Ратасу приходить в Кнессет.





