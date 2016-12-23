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В Израиле

БАЛАД обвинила власти в политическом преследовании

время публикации: 11:10 | последнее обновление: 11:12 блог версия для печати фото
Депутат Басель Ратас в суде. 23.12.2016

БАЛАД выразила резкий протест против ареста депутата Баселя Ратаса, представляющего эту партию в составе блока Объединенный список. Утром 23 декабря Мировой суд Ришон ле-Циона продлил содержание парламентария под стражей на четыре дня.

Суд согласился с аргументами полиции о том, что пребывание Ратаса на свободе угрожает безопасности страны и способно повредить следствию.

Партия БАЛАД заявила, что арест действующего парламентария на стадии следствия стал беспрецедентно жесткой мерой, и что к еврейским политикам подобная практика не применялись, даже если их подозревали в более серьезных правонарушениях.

В заявлении сказано, что израильские власти преследуют партию БАЛАД по политическим мотивам, и взяли курс на эскалацию напряженности в отношении с арабскими гражданами.

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Аюб Кара тем временем призвал запретить Ратасу приходить в Кнессет.



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