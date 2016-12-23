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В Израиле

Столкновения в ходе операции ЦАХАЛа в Балате: ранен военнослужащий

время публикации: 07:21 | последнее обновление: 07:21 блог версия для печати фото
Столкновения в ходе операции ЦАХАЛа в Балате: ранен военнослужащий

Солдат ЦАХАЛа получил огнестрельное ранение в ногу в ходе операции, проводившейся военными и полицией в Балате рядом со Шхемом.

Военнослужащий был доставлен больницу в состоянии средней степени тяжести.

В ходе операции были задержаны два местных жителя, разыскивавшихся по подозрению в причастности к террористической деятельности и конфискованы запчасти для огнестрельного оружия.

Еще один подозреваемый был задержан в Хирбет а-Табка в Иудее.

В деревне Саир была перехвачена крупная сумма наличных средств, предназначавшаяся для финансирования террористической деятельности.

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