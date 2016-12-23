Похороны Далии Эльяким, погибшей в теракте в Берлине, состоятся в Герцлии

Тело Далии Эльяким, погибшей в теракте в Берлине 19 декабря, утром 23 декабря доставили в Израиль, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ". Похороны пройдут на новом кладбище в Герцлии.

Траурная церемония начнется в 12 часов.

Муж Далии Эльяким, получивший тяжелое ранение в том же теракте, остается на лечении в берлинской больнице.

Напомним, 19 декабря террорист на грузовом автомобиле совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки. Жертвами теракта стали 12 человек, еще 50 посетителей были ранены.

Германские силы безопасности продолжают розыск террориста.