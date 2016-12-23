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В Израиле

Прогноз погоды на 23 декабря: облачно, прохладно, местами слабые дожди

время публикации: 06:53 | последнее обновление: 07:01 блог версия для печати фото

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 22 декабря, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха немного выше, чем вчера. Временами возможны слабые дожди – на севере и на побережье Средиземного моря. После полудня возможны слабые дожди на юге страны вплоть до Эйлата, возможны локальные затопления русел пересыхающих ручьев. Ночью дожди на севере и в прибрежных районах

В Иерусалиме – 5-13 градусов, в Тель-Авиве – 10-17, в Хайфе – 8-15, в Эйлате – 12-19. В Беэр-Шеве – 6-17, в Мицпе-Рамоне – 5-14, на побережье Мертвого моря – 12-19, в Ашкелоне – 10-18, в Ариэле – 7-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-18, на Голанских высотах – 4-17.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 80-180 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть ветер от южного до юго-западного(до 30 км/ч), в районе Хайфы – от юго-западного до юго-восточного(до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – от юго-западного до юго-восточного (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – от северного до северо-восточного (до 30 км/ч).

В субботу – незначительное снижение температуры, дожди, возможны грозы. В В воскресенье – холодно, ветренно, дожди почти по всей стране (включая Негев), грозы, снегопад на Хермоне, в понедельник - без изменений.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.
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