Суд продлил арест депутата Ратаса

Суд продлил арест депутата Кнессета Баселя Ратаса, задержанного по подозрению в передаче мобильных телефонов заключенным террористам. Ратас представляет в Кнессете Объединенный список.

Арест парламентария продлен на четыре дня.

В ходе обсуждения ареста депутата в Мировом суде Ришон ле-Циона полицейские сказали, что на допросе Ратас отказался сообщить, кто передал ему телефоны, и не хочет проведения очной ставки с заключенными.

Полицейские сообщили также, что Ратас передал зашифрованное сообщение заключенному, но депутат категорически отрицает это обвинение.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сказал, что Ратас и другие члены партии БАЛАД представляют собой угрозу для безопасности государства Израиль.