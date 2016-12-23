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В Израиле

Суд продлил арест депутата Ратаса

время публикации: 10:08 | последнее обновление: 10:16 блог версия для печати фото
Суд продлил арест депутата Ратаса

Суд продлил арест депутата Кнессета Баселя Ратаса, задержанного по подозрению в передаче мобильных телефонов заключенным террористам. Ратас представляет в Кнессете Объединенный список.

Арест парламентария продлен на четыре дня.

В ходе обсуждения ареста депутата в Мировом суде Ришон ле-Циона полицейские сказали, что на допросе Ратас отказался сообщить, кто передал ему телефоны, и не хочет проведения очной ставки с заключенными.

Полицейские сообщили также, что Ратас передал зашифрованное сообщение заключенному, но депутат категорически отрицает это обвинение.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сказал, что Ратас и другие члены партии БАЛАД представляют собой угрозу для безопасности государства Израиль.

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