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В Израиле

Решения по делам Нетаниягу будут приняты в течение трех месяцев

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 08:01 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Авихай Мандельблит
Решения по делам Нетаниягу будут приняты в течение трех месяцев

В воскресенье, 23 декабря, юридический советник правительства Авихай Мандельблит начинает консультации со своими помощниками и руководством государственной прокуратуры по поводу дел, фигурантом которых является премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Как сообщает канал "Эсер", юридический советник правительства распорядился освободить всех высокопоставленных сотрудников генпрокуратуры от повседневной работы для обсуждения дел Нетаниягу. Канал "Эсер" цитирует слова анонимных осведомленных источников, заявивших, что юридическому советнику правительства потребуется не более трех месяцев для того, чтобы принять окончательное решение по вопросу о предъявлении обвинения главе правительства.

На прошлой неделе Авихай Мандельблит и государственный прокурор Шай Ницан выступали на конференции газеты "Глобс". Оба заявили, что рассмотрение дел Нетаниягу находится в завершающей стадии. "Мы понимаем общественную важность скорейшего завершения работы и принятия решения в кратчайшие сроки. Мы приложим все усилия для того, чтобы дать ответы на все вопросы как можно скорее, но не в ущерб качеству работы", – сказал Авихай Мандельблит

Ранее публиковалась информация, согласно которой государственный прокурор Шай Ницан считает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен быть обвинен во взяточничестве по делам 2000 (контакты с владельцем "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом) и по делу 4000 (коррупция в компании "Безек").

По информации канала "Эсер", в прокуратуре полагают также, что есть основания для подачи обвинения Нетаниягу во взяточничестве и по делу о незаконных благах, которые он получал от бизнесменов. Однако в этом случае придется подавать обвинения и против бизнесмена Арнона Милчена, который является главным свидетелем обвинения.

В окружении Шая Ницана опровергли эти публикации, заявив, что они базируются на отрывочных сведениях и не соответствуют действительности. Юридический советник правительства, в свою очередь, призвал не полагаться на публикации из неофициальных источников. "Когда у нас будет, что сообщить общественности – мы сообщим", – сказал Авихай Мандельблит.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2018 г.
Бывший государственный прокурор: "Нереально, что дела Нетаниягу закончатся без предъявления обвинений"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2018 г.
Юридический советник правительства: "Мы завершим изучение дел Нетаниягу в ближайшее время"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 декабря 2018 г.
Канал "Десять": государственный прокурор считает, что Нетаниягу должен быть обвинен во взяточничестве





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