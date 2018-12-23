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Нетаниягу с юмором отнесся к нападкам Эрдогана, сказав, что тот выздоравливает

время публикации: 18:34 | последнее обновление: 19:41 блог версия для печати фото
Нетаниягу с юмором отнесся к нападкам Эрдогана, сказав, что тот выздоравливает
Реджеп Эрдоган

Глава правительства Биньямин Нетаниягу с юмором прокомментировал последние нападки президента Турции Реджепа Эрдогана в свой адрес.

Эрдогана, который обвинил Израиль в избиение лежащих на земле людей, глава правительства назвал "антисемитским диктатором". При этом, он использовал игру слов, где слово диктатор на "иврите" ("а-родан) напоминает фамилию турецкого президента.

Нетаниягу напомнил, что в данном случае Израиль критикует политик, который "очень хорошо знает, что такое армия с высоким моральным духом и что такое настоящая демократия, и в чем ее отличие от армии, которая вырезает курдов".

Израильский премьер отметил, что отношение Эрдогана к Израилю - это вид обсессии. Однако, как отметил Нетаниягу, в состоянии турецкого президента наметились улучшения. "Если раньше он нападал на меня каждые два часа, то теперь каждые пять-шесть часов", - сказал Нетаниягу.

Все эти комментарии были сделаны на встрече Биньямин Нетаниягу с военнослужащими-христианами, проходившей в музее ПАЛЬМАХа в Тель-Авиве.

В субботу, 22 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече со школьниками, что "евреи в Израиле избивают лежащих на земле людей. При этом неважно, идет ли речь о мужчине, женщине или ребенке". Он также добавил: "Если они готовы к конфронтации с нами, мы преподадим им урок".

Вслед за ним на тему Израиля высказались несколько высокопоставленных турецких политиков. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил: "Нетаниягу является хладнокровным убийцей, ответственным за гибель тысяч палестинцев. По его приказу бомбят детей, играющих на берегу моря. Турция никогда не прекратит показывать правду".

Спикер турецкой правящей партии Ибрагим Калин добавил: "Израильский премьер-министр, подозреваемый в получении взяток, задействует манипуляции, пытаясь отвлечь внимание мирового общественного мнения и направить его на нападки на нашу армию и нашего президента. Выступать с нападками на нашего президента, использовать курдов в качестве разменной политической монеты, не поможет Нетаниягу решить его домашние проблемы".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 декабря 2018 г.
Турецкие политики атакуют Нетаниягу: "Это хладнокровный убийца"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 декабря 2018 г.
Эрдоган: "Евреи избивают лежащих на земле людей"





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