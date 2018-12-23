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В Израиле

Йорам А-Леви отказался от борьбы за пост генинспектора и увольняется из полиции

время публикации: 23 декабря 2018 г., 20:10 | последнее обновление: 23 декабря 2018 г., 21:14 блог версия для печати фото
Йорам А-Леви
Гилад Эрдан
Давид Битан, Моти Коэн,Моше Эдри и Йорам А-Леви

По информации телеканала "Эсер", генерал-майор Йорам А-Леви уведомил министра внутренней безопасности Гилада Эрдана о том, что он отказывается от борьбы за пост генерального инспектора полиции.

По неподтвержденной информации, глава иерусалимского округа полиции А-Леви также намерен закончить службу в правоохранительных органах.

Если информация о самоотводе Йорама А-Леви подтвердится, то он станет вторым кандидатом, отказавшимся бороться за пост начальника полиции. Ранее взял самоотвод генерал-майор Моше Эдри.

После того, как Моше Эдри отказался от дальнейшей борьбы, на эту должность претендовали три кандидата: генерал-майор Йорам А-Леви, генерал-майор Давид Битан, и генерал Моти Коэн, ныне исполняющий обязанности генинспектора полиции.

В окружении бывшего генинспектора Рони Альшейха, напоминает телеканал "Эсер", утверждают, что Йорам А-Леви является предпочтительным кандидатом из-за его дружбы с супругой главы правительства, Сарой Нетаниягу. Вместе с тем, Йорам а-Леви несколько месяцев назад жаловался на то, что из-за слухов, ходящих вокруг назначения нового генинспектора, страдает не только он, но и члены его семьи.

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