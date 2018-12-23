Ультраортодоксы бойкотируют обсуждение закона о призыве

Ультраортодоксальные партии объявили, что намерены бойкотировать заседания комиссии, разрабатывающей окончательную редакцию закона о призыве.

Как сообщает в воскресенье, 23 декабря, газета "Исраэль а-Йом", решение ультраортодоксов продиктовано намерением главы коалиции Давида Амсалема ("Ликуд") утвердить законопроект в его изначальном виде и не вносить изменения, которых добивался блок "Яадут а-Тора".

Как пишет издание со ссылкой на источники в ультраортодоксальных фракциях, в ходе закулисных переговоров был достигнут прогресс, однако сейчас Давид Амсалем отказывается вносить уже согласованные изменения в текст законопроекта.

Как сообщалось ранее, обсуждение закона о призыве возобновится 25 декабря на заседании специальной парламентской комиссии. На прошлой неделе Амсалем заявлял, что намерен вынести законопроект на голосование в комиссии, а затем на пленарном заседании Кнессета.

В настоящий момент ультраортодоксальные партии не намерены голосовать за законопроект. Однако известно, что "Дегель а-Тора" и ШАС поддерживают его и голосуют против под давлением своих избирателей.

В этой ситуации может сыграть свою роль позиция Объединенного арабского списка: если его депутаты не примут участия в голосовании, это лишит оппозицию 13 голосов. Столько же имеют "Яадут а-Тора" и ШАС. Партия "Наш дом Израиль" уже заявила, что поддержит законопроект.

"Еш Атид" требует от Нетаниягу письменного обязательства об отсутствии соглашений с "харедим" по поводу увеличения ассигнований йешивам с целью компенсации возможных экономических санкций. Без получения такого обязательства партия Лапида проголосует против законопроекта.

В политической системе полагают, что Нетаниягу приложит все усилия для того, чтобы утвердить закон до выборов, чтобы избежать шантажа со стороны ультраортодоксов в ходе возможных коалиционных переговоров.

В Кнессете полагают, что сразу после утверждения закона глава правительства инициирует роспуск Кнессета и объявление досрочных выборов.





