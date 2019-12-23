ДТП с автобусом около аэропорта Бен-Гурион. Уточненные данные

Автобусная авария у въезда в аэропорт Бен-Гурион, в результате которой четыре человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести, остается главной темой израильских СМИ.

Вечером в воскресенье полиция допросила водителя автобуса 947 маршрута компании "Эгед", получившего травмы средней степени тяжести, в связи с подозрениями в причинении смерти по халатности.

Имена погибших (70-летний мужчина и трое женщин в возрасте 30, 50 и 60 лет) по состоянию на утро понедельника, 23 декабря, еще не опознаны. Их тела доставлены в институт судебной медицины "Абу-Кабир" в Тель-Авиве.

Пострадавшие были доставлены бригадами службы скорой помощи МАДА в больницы "Асаф а-Рофе" в Ришон ле-Ционе (6 в легком состоянии), "Шиба" в Тель а-Шомере (женщина 67 лет и 19-летняя девушка в тяжелом состоянии) и "а-Шарон" в Петах-Тикве (2 в легком состоянии) и "Бейлинсон" в Петах-Тикве (4 в легком состоянии).

В больнице "Асаф а-Рофе" сообщили утром в понедельник, что пять пассажиров автобуса, получившие легкие травмы, были выписаны домой в течение ночи, и одна пострадавшая остается под присмотром.

Напомним, что около 19:40 в воскресенье, 22 декабря, пассажирский автобус по неустановленной причине потерял управление и врезался в бетонную остановку. В результате столкновения крыша остановки сползла с опоры и через окно "въехала" в салон автобуса, а стены остановки "сложились".