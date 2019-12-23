Арест водителя автобуса, разбившегося около Бен-Гуриона, продлен на четыре дня

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил на четыре дня срок содержания под стражей 44-летнего Александра Лейбмана из Хайфы, находившегося за рулем автобуса 947 маршрута компании "Эгед", разбившегося накануне вечером недалеко от аэропорта Бен-Гурион.

На допросе Лейбман заявил, что его мобильный телефон был в сумке, что он не был уставшим, и что он не помнит, по какой причине автобус потерял управление.

Суд разрешил полиции изъять мобильный телефон водителя, чтобы проверить, что он не пользовался им, находясь за рулем, а также взять анализ крови для проверки на алкоголь и наркотики.

Представители полиции сообщили, что водитель сотрудничает со следствием и находится в подавленном состоянии.

Также сообщается, что дорожное полотно в районе аварии было в норме, и что видимость была хорошая.

На текущий момент Лейбман подозревается в причинении смерти по халатности, легкомысленном управлении транспортным средством и отклонении от полосы движения.

Напомним, что около 19:40 в воскресенье, 22 декабря, пассажирский автобус по неустановленной причине потерял управление и врезался в бетонную остановку. В результате столкновения крыша остановки сползла с опоры и через окно "въехала" в салон автобуса, а стены остановки "сложились". Жертвами этой аварии стали четыре человека.

Пока разрешено к публикации имя одного из погибших: Йосеф Кахалани, 79 лет, из Петах-Тиквы. Он будет похоронен в 15:00 на кладбище Сгула в Петах-Тикве. У него остались три дочери и 14 внуков.

Имена трех женщин, погибших в аварии, еще не опубликованы. Большинство получивших травмы в результате аварии выписаны из больниц.