Иерусалим:
10 - 18°
Тель-Авив:
13 - 20°
Эйлат:
13 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2019 г., 12:54

Арест водителя автобуса, разбившегося около Бен-Гуриона, продлен на четыре дня

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Александр Лейбман, водитель автобуса компании &quot;Эгед&quot;, перед судебным заседанием в Ришон-ле-Цион 23 декабря 2019 года

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил на четыре дня срок содержания под стражей 44-летнего Александра Лейбмана из Хайфы, находившегося за рулем автобуса 947 маршрута компании "Эгед", разбившегося накануне вечером недалеко от аэропорта Бен-Гурион.

На допросе Лейбман заявил, что его мобильный телефон был в сумке, что он не был уставшим, и что он не помнит, по какой причине автобус потерял управление.

Суд разрешил полиции изъять мобильный телефон водителя, чтобы проверить, что он не пользовался им, находясь за рулем, а также взять анализ крови для проверки на алкоголь и наркотики.

Представители полиции сообщили, что водитель сотрудничает со следствием и находится в подавленном состоянии.

Также сообщается, что дорожное полотно в районе аварии было в норме, и что видимость была хорошая.

На текущий момент Лейбман подозревается в причинении смерти по халатности, легкомысленном управлении транспортным средством и отклонении от полосы движения.

Напомним, что около 19:40 в воскресенье, 22 декабря, пассажирский автобус по неустановленной причине потерял управление и врезался в бетонную остановку. В результате столкновения крыша остановки сползла с опоры и через окно "въехала" в салон автобуса, а стены остановки "сложились". Жертвами этой аварии стали четыре человека.

Пока разрешено к публикации имя одного из погибших: Йосеф Кахалани, 79 лет, из Петах-Тиквы. Он будет похоронен в 15:00 на кладбище Сгула в Петах-Тикве. У него остались три дочери и 14 внуков.

Имена трех женщин, погибших в аварии, еще не опубликованы. Большинство получивших травмы в результате аварии выписаны из больниц.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 декабря 2019
ДТП с автобусом около аэропорта Бен-Гурион. Уточненные данные
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2019
Недалеко от аэропорта Бен-Гурион автобус врезался в остановку: есть погибшие и пострадавшие
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2019
Министр транспорта: последние ДТП со смертельным исходом произошли по вине водителей


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:14 Около Пещеры Патриархов задержан араб, вооруженный ножом
15:51 Сара Нетаниягу: "Жить в доме с работниками - это иногда жить с врагом"
15:33 После многолетней тяжбы жильцы "дома Бакри" в Хевроне должны будут выселиться
14:34 В Израиле живет 177 тысяч христиан
14:08 К югу от Хайфы обнаружена древнейшая в мире дамба
13:33 Лидер "Ихуд Леуми" призвал пересмотреть Закон о возвращении
12:54 Арест водителя автобуса, разбившегося около Бен-Гуриона, продлен на четыре дня
12:31 МВД: "В статистику по еврейству репатриантов вкрались неточности"
12:10 В районе сектора Газы задержан нарушитель границы
11:35 В Модиин Илит осквернена и ограблена синагога
...