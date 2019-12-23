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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2019 г., 22:22

Министерство экологии не дало разрешения на разгон оборудования на платформе "Левиатан"

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Министерство экологии не дало разрешения на разгон оборудования на платформе &quot;Левиатан&quot; Министерство экологии не дало разрешения на разгон оборудования на платформе &quot;Левиатан&quot;

За девять часов до истечения срока подготовки к разгону оборудования на газовой платформе "Левиатан" министерство экологии и защиты окружающей среды запретило компании Noble Energy начинать работы.

По информации новостной службы корпорации "Кан", нефтегазодобывающая компания не получила разрешения из-за того, что к настоящему времени не были выполнены все условия для начала работ.

Министерство экологии также распорядилось уведомить общественность о новой дате запуска оборудования как минимум за два дня.

Главы местных советов округов Шарон и Кармель приветствовали решение министерства экологии.

Отметим, что в понедельник, 23 декабря, появились сообщения, что израильтяне, проживающие напротив газовой платформы, начали покидать свои дома из-за страха перед выбросами, которые происходят во время разгона оборудования.

Днем ранее министерство экологии развернуло на пляже Неве-Ям передвижную лабораторию по контролю за качеством воздуха.



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