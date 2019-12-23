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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2019 г., 08:59

Управление регистрации населения и миграции: 86% репатриантов последних лет не являются евреями по Галахе

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Новые репатрианты из Северной Америки прибывают специальным рейсом &quot;Aliyah Flight&quot; в аэропорт Бен-Гурион, 14 августа 2019 года

86% репатриантов, прибывших в Израиль, начиная с 2012 года, не являются евреями по Галахе. Эти данные опубликовало Управление регистрации населения и миграции по просьбе общественной организации ХИДУШ.

Согласно опубликованной информации, за последние семь лет в Израиль прибыли 179.849 репатриантов. Среди них лишь 25.375 являются евреями по Галахе. 154.474 репатрианта – это либо потомки евреев, сами евреями по Галахе не являющиеся, либо члены семьи евреев. Речь идет о критериях министерства внутренних дел, в соответствии с которыми не евреи по Галахе определены как не имеющие религиозной самоидентифкации или принадлежащие к другим религиям.

МВД и главный раввинат не делают различия между детьми из смешанных семей, где отец еврей, а мать не еврейка, и мужьями или женами евреев.

52.337 репатриантов прибыли из России, и лишь 4,3% этих репатриантов являются галахическими евреями. 37.958 человек прибыли из Украины, и лишь 8% являются галахическим евреями. Из 28.676 прибывших из Франции евреями по Галахе являются 27%. На четвертом месте находятся выходцы из США. Из этой страны прибыли 18.272 репатрианта, 30% которых – галахические евреи.



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