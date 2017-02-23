23 февраля 2017 г.
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В Израиле

Суд ужесточил наказание бывшего главного раввина Израиля

время публикации: 13:34 | последнее обновление: 14:13 блог версия для печати фото
Йона Мецгер в суде. 23 февраля 2017 года
Йона Мецгер в суде. 23 февраля 2017 года
Йона Мецгер в суде. 23 февраля 2017 года

В четверг, 23 февраля, окружной суд в Иерусалиме приговорил бывшего главного раввина Израиля Йону Мецгера к четырем с половиной годам лишения свободы. В рамках досудебной сделки, Мецгер признал себя виновным во взяточничестве и махинациях.

В соответствии со сделкой, Мецгер должен был быть приговорен к трем с половиной годам тюрьмы, однако судья счел наказание чрезмерно легким.

Судья Моше Йоад а-Коэн отметил, что, если бы не была заключена сделка, он приговорил бы Мецгера к семи годам заключения.

Бывший главный раввин Израиля выплатит штраф в размере одного миллиона шекелей.

По свидетельству журналистов, присутствовавших в зале заседания, после оглашения приговора Мецгер заплакал. Согласно решению суда, он начнет отбывать наказание 3 мая.

24 января 2017 года Йона Мецгер подписал сделку с прокуратурой, в рамках которой он признался в получении взяток на сумму около 5 миллионов шекелей. Эта сумма в два раза меньше той, которая, фигурировала в материалах расследования.

Обвинения раввину были предъявлены в октябре 2015 года. Йона Мецгер занимал пост главного ашкеназского раввина Израиля с 2003 по 2012 год. Он обвинялся во взяточничестве и получении прибыли незаконным путем. Следователи утверждали, что деньги шли на оплату роскошного образа жизни раввина – приобретение квартир, длительные заграничные поездки. Полиция рекомендовала судить Мецгера также за отмывание денег, однако прокуратура изъяла этот пункт из обвинительного заключения.

Ранее уже предпринималась попытка заключения досудебного соглашения с раввином Мецгером, в рамках которой он мог получить 18 месяцев тюрьмы, однако сделка была отклонена юридическим советником правительства Иегудой Вайнштейном, который счел предлагавшееся наказание слишком мягким.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2017 г.
Бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер признан виновным в получении взяток
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер подписал сделку со следствием
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2017 г.
2-й канал ИТВ: раввин Йона Мецгер может быть приговорен к 3,5 годам тюрьмы







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Четверг, 23 февраля 2017 г.
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