Суд ужесточил наказание бывшего главного раввина Израиля

В четверг, 23 февраля, окружной суд в Иерусалиме приговорил бывшего главного раввина Израиля Йону Мецгера к четырем с половиной годам лишения свободы. В рамках досудебной сделки, Мецгер признал себя виновным во взяточничестве и махинациях.

В соответствии со сделкой, Мецгер должен был быть приговорен к трем с половиной годам тюрьмы, однако судья счел наказание чрезмерно легким.

Судья Моше Йоад а-Коэн отметил, что, если бы не была заключена сделка, он приговорил бы Мецгера к семи годам заключения.

Бывший главный раввин Израиля выплатит штраф в размере одного миллиона шекелей.

По свидетельству журналистов, присутствовавших в зале заседания, после оглашения приговора Мецгер заплакал. Согласно решению суда, он начнет отбывать наказание 3 мая.

24 января 2017 года Йона Мецгер подписал сделку с прокуратурой, в рамках которой он признался в получении взяток на сумму около 5 миллионов шекелей. Эта сумма в два раза меньше той, которая, фигурировала в материалах расследования.

Обвинения раввину были предъявлены в октябре 2015 года. Йона Мецгер занимал пост главного ашкеназского раввина Израиля с 2003 по 2012 год. Он обвинялся во взяточничестве и получении прибыли незаконным путем. Следователи утверждали, что деньги шли на оплату роскошного образа жизни раввина – приобретение квартир, длительные заграничные поездки. Полиция рекомендовала судить Мецгера также за отмывание денег, однако прокуратура изъяла этот пункт из обвинительного заключения.

Ранее уже предпринималась попытка заключения досудебного соглашения с раввином Мецгером, в рамках которой он мог получить 18 месяцев тюрьмы, однако сделка была отклонена юридическим советником правительства Иегудой Вайнштейном, который счел предлагавшееся наказание слишком мягким.





