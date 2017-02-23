23 февраля 2017 г.
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15:25 СМИ: правительство Израиля заморозило план приема сирот из Сирии
В Израиле

СМИ: правительство Израиля заморозило план приема сирот из Сирии

время публикации: 15:25 | последнее обновление: 21:36 блог версия для печати фото
СМИ: правительство Израиля заморозило план приема сирот из Сирии
СМИ: правительство Израиля заморозило план приема сирот из Сирии
СМИ: правительство Израиля заморозило план приема сирот из Сирии

В четверг, 23 февраля, стало известно, что Израилем заморожена программа приема сирот из Сирии. По данным радиостанции "Решет Бет", прием детей из Сирии отложен из-за разногласий в правительстве.

25 февраля 10-й канал ИТВ сообщил, что министр внутренних дел Арье Дери одобрил план, в рамках которого Израиль впервые принял бы беженцев из Сирии. Предполагалось, что в Израиль будут доставлены сто сирот из Сирии, которым будет предоставлен статус временных жителей. После четырех лет дети смогли бы получить постоянный статус и остаться в Израиле.

Ранее телеканал сообщал, что детей из Алеппо планируется разместить в интернатах, где они смогли бы продолжить учебу.

Еще в декабре глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу на встрече с иностранными журналистами рассказал, что он отдал распоряжение министерству иностранных дел проверить возможность доставки в израильские больницы гражданских лиц из Алеппо. При этом глава правительства напомнил, что израильские медики уже оказали помощь в полевых госпиталях и больницах тысячам сирийских граждан. А на данном этапе проверяется возможность доставки в Израиль гражданских лиц из Алеппо. Израильский премьер отметил, что речь идет не только о женщинах и детях, но и о нуждающихся в медицинской помощи мужчинах, которые не принимают участие в военных действиях.

Вместе с тем, 22 февраля на финансовой комиссии Кнессета обсуждалась ситуация, в которой оказались израильские больницы, оказывавшие помощь раненым сирийцам. На заседании выяснилось, что стоимость суток госпитализации жителя Сирии – 10.321 шекелей, тогда как государство компенсирует больницам только 1.300 шекелей. Подавляющее большинство сирийцев направляются на лечение в Нагарию, из-за чего у больницы образовался долг свыше 250 миллионов шекелей. Председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни отвел министерствам финансов, здравоохранения и обороны две недели, чтобы компенсировать больницам расходы на лечение граждан Сирии.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
10 канал ИТВ: Израиль примет 100 сирот из Сирии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2017 г.
10 канал ИТВ: МИД проверяет возможность принять в Израиле сирот из Алеппо
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2016 г.
Нетаниягу: МИД ищет возможность доставки в Израиль женщин и детей из Алеппо







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Четверг, 23 февраля 2017 г.
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