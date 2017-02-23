ВВС ЦАХАЛа сбили беспилотник ХАМАС, запущенный из сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что 23 февраля военно-воздушные силы Израиля предотвратили попытку нарушения воздушного пространства страны беспилотным аппаратом, запущенным из сектора Газы.

Согласно этому сообщению, во второй половине дня 23 февраля ВВС ЦАХАЛа сбили БПЛА, принадлежащий, по всей видимости, террористической группировке ХАМАС.

По данным армейских источников, БПЛА был запущен из сектора Газы в сторону Средиземного моря. Беспилотник не успел нарушить воздушное пространство Израиля, и был сбит до того, как приблизился к побережью. На перехват аппарата был отправлен истребитель ЦАХАЛа.

Беспилотный летательный аппарат упал в море.

В сообщении ЦАХАЛа тип БПЛА не указан. Нет дополнительной информации и в публикациях палестинских СМИ.

Беспилотная авиация ХАМАС

Первые публикации о попытках боевиков ХАМАС получить в свое распоряжение беспилотные самолеты, чтобы использовать их в качестве управляемых авиабомб, появились в 2008 году.

В октябре 2012-го над Негевом был сбит вражеский БПЛА. "Хизбалла" утверждала, что этот самолет был запущен с территории Ливана, пролетел более 100 км над восточным Средиземноморьем, а затем вторгся в воздушное пространство Израиля. Но многие арабские СМИ, в частности газета "Аль-Хайят", писали о том, что запуск мог быть осуществлен с территории сектора Газы, с ведома руководства ХАМАС.

В ноябре 2012 года, во время проведения антитеррористической операции "Облачный столп", израильские военные публиковали видеозапись, на которой было зафиксировано, как боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" проводят испытания беспилотного летательного аппарата.

В октябре 2013 года боевики ХАМАС намеревались осуществить атаку нескольких израильских объектов, запустив заминированные мини-БПЛА из Хеврона. Теракт был предотвращен палестинскими спецслужбами.

В июле 2014-го, во время проведения антитеррористической операции "Нерушимая скала", боевики ХАМАС запустили несколько БПЛА в сторону израильской территории. По меньшей мере, один из этих беспилотников был сбит над Ашдодом. "Бригады аль-Касама" заявляли тогда, что были запущены мини-БПЛА трех типов: разведывательный (A1A), бомбардировщик (A1B) и "шахид" (взрывающийся при столкновении с целью, A1C). Боевики утверждали, что самолет-разведчик сумел достичь Тель-Авива и сделать снимки Кирии (комплекса зданий министерства обороны).

Запуски из Газы продолжались и после завершения операции "Нерушимая скала": один БПЛА террористов разбился в июне 2015-го около разделительного забора, другой был сбит в сентябре 2016-го.

Кроме того, ХАМАС использует покупные мультикоптеры, в основном китайского производства. Израильские таможенники неоднократно пресекали поставки таких беспилотников в Газу.





