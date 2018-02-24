Госдеп: посольство США будет перенесено в Иерусалим 14 мая

В пятницу, 23 февраля, госдепартамент США официально подтвердил планы американской администрации перенести посольство США в Иерусалим уже 14 мая 2018 года.

В этот же день президент Дональд Трамп, заявил, выступая на Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд, что никогда в жизни не подвергался такому давлению, как то, которое оказывали на него после решения о переносе посольства.

"Вы знаете, каждый президент США проводил кампанию под названием "Мы собираемся признать Иерусалим столицей Израиля", однако никто из них так и не сделал этого, и я теперь понимаю, почему", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что, несмотря на "невероятное давление", намерен перенести посольство в Иерусалим, потому что "считает это правильным".

Как замечает New York Times, 14 мая этого года в Израиле отметят 70-й день рождения государства, поэтому перенос посольства, совпадающий с праздником, "вызовет бурю эмоций у израильтян".

Ранее израильский "10 канал" сообщил, что перенос посольства будет осуществлен в три этапа.

На первом этапе переезда посольство расположится в столичном квартале Арнона, где в настоящее время находится консульский отдел американского посольства. Новая табличка у входа в здание будет сообщать о том, что здесь находится "Посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме". Тем не менее, здание в районе Арнона будет считаться временным "домом" посольства.

Сотрудники консульского отдела уже уведомлены о том, что с 14 мая станут сотрудниками посольства США в Иерусалиме. Вместе с тем, консульский отдел продолжит по-прежнему оказывать услуги населению: как израильтянам, так и палестинцам. Место жительства посла Дэвида Фридмана на этом этапе останется прежним, он продолжит жить в Герцлии, работая при этом как в своем офисе в Тель-Авиве, так и в иерусалимском офисе.

В рамках второго этапа посольство США в Тель-Авиве станет "отделением" посольства в Иерусалиме. Некоторые из американских дипломатов будут переведены в Тель-Авива в Иерусалим.

Третий этап переноса посольства будет ознаменован его переездом в постоянное здание, строительство которого к тому времени завершится. Все сотрудники посольства будут работать в иерусалимском офисе. Консульский отдел на улице Агрон (Иерусалим), занимающийся вопросами американо-палестинских отношений, останется на своем месте.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац прокомментировал информацию о переносе посольства в своем миниблоге в сети Twitter, написав: "Я приветствую решение президента Дональда Трампа о переводе посольства США в нашу столицу Иерусалим в 70-й День Независимости государства Израиль. Трудно себе представить болей ценный подарок. Это исторически верный и справедливый шаг".

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп выступил со специальным заявлением о статусе Иерусалима, а также объявил о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Он заявил, что поручил госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства в Иерусалим. При этом Трамп уточнил, что в настоящий момент им продлено действие указа, замораживающего еще на полгода реализацию закона о переносе посольства.





