На фоне расследований против Нетаниягу растет поддержка "Ликуда". Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос, в ходе которого выяснялось отношение читателей к расследованиям, которые ведутся против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

В рамках этого опроса вновь были определены политические предпочтения нашей аудитории, и полученные результаты очень сильно отличаются от результатов опроса, проведенного месяц назад, когда вопрос о политических предпочтениях задавался на фоне социальных протестов в Ашдоде и выступлений против религиозного диктата.

В новом опросе "Расследования против Нетаниягу", который проводился в течение 20 часов, приняли участие 5.859 респондентов (5.085 из них ответили на все 15 вопросов). 88% из них – израильские граждане, живущие в Израиле, 7% – израильские граждане, живущие за пределами Израиля, остальные не являются гражданами Израиля.

ИТОГИ ОПРОСА

48% участников опроса внимательно следят за публикациями о расследованиях по делам, связанным с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. 41% интересуются такими публикациями, но не могут сказать, что следят за ними внимательно.

Подавляющее большинство опрошенных (70%) считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не должен уходить в отставку на фоне проводимых против него расследований. 21,5% респондентов заявили, что Нетаниягу должен уйти в отставку.

Читателям был задан вопрос: "Верите ли вы утверждению Нетаниягу, что "ничего не было, ничего нет, поэтому ничего не будет"?" 46,5% заявили, что доверяют этим словам премьер-министра. 31% относятся к ним с недоверием.

Был задан вопрос: "Верите ли вы генинспектору полиции, заявившему, что "могущественные силы пытались вмешаться в ход расследований дел премьер-министра"?" 48% не верят этому высказыванию, 32% – верят.

Участникам опроса было предложено указать дела, которые могут привести к отставке Нетаниягу. 25% назвали одно из последних расследований – так называемое "дело 4000" (о переговорах с Шаулем Аловичем, владельцем "Безека" и Walla). 17% – "дело 1270" (о попытке подкупа судьи, где подозреваемым является Нир Хефец, бывший советник Нетаниягу). 15% – "дело 3000" (дело о подлодках, по которому Нетаниягу подозреваемым не является). По 14% – "дело 1000" (о подарках) и "дело 2000" (о переговорах с Нони Мозесом, владельцем "Едиот Ахронот). При этом 55% заявили: "Ни одно из перечисленных дел, на мой взгляд, не может привести к отставке Нетаниягу".

60% опрошенных считают, что СМИ выступают, в основном, на стороне противников Нетаниягу. 3% полагают, что СМИ действуют преимущественно на стороне Нетаниягу. 19% заявляют: "В СМИ нет единой позиции по этой теме, но они необъективны". И только 12% говорят, что СМИ объективно освещают процесс расследования подозрений в отношении Нетаниягу.

Был задан вопрос: "Считаете ли вы логичным в сложившейся ситуации объявление премьер-министром о временной неспособности исполнять обязанности, учитывая, что закон допускает такую возможность лишь на 100 дней?" 73% уверены, что этого делать не следует. 20,5% заявили: "Да, такое решение было бы верным".

В случае отставки премьер-министра 52% предпочли бы, чтобы были проведены досрочные выборы в Кнессет. 36% выступают за формирование нового кабинета министров во главе с "Ликудом".

60% заявили, что их отношение к Биньямину Нетаниягу на фоне проводимых против него расследований не изменилось. 21,5% говорят, что их отношение ухудшилось. 17% сказали, что их отношение к премьеру улучшилось.

При этом 53% заявили, что на фоне расследований против главы правительства ухудшилось их отношение к Яиру Лапиду, лидеру оппозиционной партии "Еш Атид", которого называют одним из главных претендентов на пост премьер-министра в случае отставки Нетаниягу (видимо, это связано с публикациями о том, что Лапид будет свидетелем обвинения по одному из дел против Нетаниягу). 35,5% сказали, что их отношение к Лапиду не изменилось. 8% говорят, что их отношение улучшилось.

"За какую партию или блок вы бы проголосовали, если бы выборы в Кнессет состоялись сейчас?"

"Ликуд" – 38% (притом, что всего месяц назад лишь 10,5% наших читателей говорили, что проголосовали бы за эту партию, такого высокого рейтинга у "Ликуда" по результатам голосования на NEWSru.co.il не было никогда).

НДИ – 25% (в январе 2018-го – 32,5%, в июле 2017-го – 30%, в январе 2017-го – 28%).

"Еш Атид" – 14% (месяц назад – 26%, 7 месяцев назад – 18%, 13 месяцев назад – 14%).

"Байт Иегуди" – 3%.

Новый блок крайне правых партий – 2,5%.

"Кулану" – 2%.

"Зеут" – 2%.

"Сионистский лагерь" – 1,5%.

МЕРЕЦ – 1%.

Остальные партии – менее 1%.

3% заявили, что не стали бы голосовать.

При этом 77% утверждают, что расследования против Нетаниягу не повлияли на их выбор при ответе на вопрос о политических предпочтениях. Только 8% сказали, что не собирались голосовать за "Ликуд", но теперь проголосуют. 4% сказали, что намеревались голосовать за "Ликуд", но теперь голосовать за эту партию не будут. 8% заявили, что проводимые расследования повлияли на их политические предпочтения, но это не связано с решением голосовать или не голосовать за "Ликуд". Таким образом, ответы на этот вопрос позволяют предположить, что "Ликуд" получит дополнительно всего 4% голосов наших читателей, но это не согласуется с голосованием по предыдущему вопросу, где "Ликуд" получил почти на 28% больше голосов, чем месяц назад. Редакция предполагает, что это связано с эмоциональным выбором респондентов и с тем, что опрос об отношении к расследованиям против Нетаниягу (в отличие от опроса о социальном протесте) привлек большее внимание сторонников правящей партии.

В рамках данного опроса 38% предпочитают видеть на посту премьер-министра Биньямина Нетаниягу (месяц назад таких было 19%, семь месяцев назад – 31%). 14% предпочли бы видеть на этом посту Авигдора Либермана (22% и 21% – месяц и семь месяцев назад). 13% проголосовали за Исраэля Каца (9% месяц назад). 10,5% – за Яира Лапида (19% месяц назад). 4% – за Гидеона Саара. Примерно по 2% респондентов хотели бы видеть на посту главы правительства Моше Фейглина, Ципи Ливни, Нафтали Беннета, Моше Кахлона.

При этом 58% опрошенных согласны с мнением, что на сегодняшний день в Израиле нет политика, более подходящего на роль главы правительства, чем Биньямин Нетаниягу.





