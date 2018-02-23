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В Израиле

На фоне расследований против Нетаниягу растет поддержка "Ликуда". Итоги опроса NEWSru.co.il

время публикации: 07:37 | последнее обновление: 08:12 блог версия для печати фото
Эксклюзив NEWSru Israel
Биньямин Нетаниягу, лидер партии "Ликуд"
Яир Лапид, лидер партии "Еш Атид"
Авигдор Либерман, лидер партии "Наш дом Израиль"

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос, в ходе которого выяснялось отношение читателей к расследованиям, которые ведутся против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

В рамках этого опроса вновь были определены политические предпочтения нашей аудитории, и полученные результаты очень сильно отличаются от результатов опроса, проведенного месяц назад, когда вопрос о политических предпочтениях задавался на фоне социальных протестов в Ашдоде и выступлений против религиозного диктата.

В новом опросе "Расследования против Нетаниягу", который проводился в течение 20 часов, приняли участие 5.859 респондентов (5.085 из них ответили на все 15 вопросов). 88% из них – израильские граждане, живущие в Израиле, 7% – израильские граждане, живущие за пределами Израиля, остальные не являются гражданами Израиля.

ИТОГИ ОПРОСА

48% участников опроса внимательно следят за публикациями о расследованиях по делам, связанным с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. 41% интересуются такими публикациями, но не могут сказать, что следят за ними внимательно.

Подавляющее большинство опрошенных (70%) считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не должен уходить в отставку на фоне проводимых против него расследований. 21,5% респондентов заявили, что Нетаниягу должен уйти в отставку.

Читателям был задан вопрос: "Верите ли вы утверждению Нетаниягу, что "ничего не было, ничего нет, поэтому ничего не будет"?" 46,5% заявили, что доверяют этим словам премьер-министра. 31% относятся к ним с недоверием.

Был задан вопрос: "Верите ли вы генинспектору полиции, заявившему, что "могущественные силы пытались вмешаться в ход расследований дел премьер-министра"?" 48% не верят этому высказыванию, 32% – верят.

Участникам опроса было предложено указать дела, которые могут привести к отставке Нетаниягу. 25% назвали одно из последних расследований – так называемое "дело 4000" (о переговорах с Шаулем Аловичем, владельцем "Безека" и Walla). 17% – "дело 1270" (о попытке подкупа судьи, где подозреваемым является Нир Хефец, бывший советник Нетаниягу). 15% – "дело 3000" (дело о подлодках, по которому Нетаниягу подозреваемым не является). По 14% – "дело 1000" (о подарках) и "дело 2000" (о переговорах с Нони Мозесом, владельцем "Едиот Ахронот). При этом 55% заявили: "Ни одно из перечисленных дел, на мой взгляд, не может привести к отставке Нетаниягу".

60% опрошенных считают, что СМИ выступают, в основном, на стороне противников Нетаниягу. 3% полагают, что СМИ действуют преимущественно на стороне Нетаниягу. 19% заявляют: "В СМИ нет единой позиции по этой теме, но они необъективны". И только 12% говорят, что СМИ объективно освещают процесс расследования подозрений в отношении Нетаниягу.

Был задан вопрос: "Считаете ли вы логичным в сложившейся ситуации объявление премьер-министром о временной неспособности исполнять обязанности, учитывая, что закон допускает такую возможность лишь на 100 дней?" 73% уверены, что этого делать не следует. 20,5% заявили: "Да, такое решение было бы верным".

В случае отставки премьер-министра 52% предпочли бы, чтобы были проведены досрочные выборы в Кнессет. 36% выступают за формирование нового кабинета министров во главе с "Ликудом".

60% заявили, что их отношение к Биньямину Нетаниягу на фоне проводимых против него расследований не изменилось. 21,5% говорят, что их отношение ухудшилось. 17% сказали, что их отношение к премьеру улучшилось.

При этом 53% заявили, что на фоне расследований против главы правительства ухудшилось их отношение к Яиру Лапиду, лидеру оппозиционной партии "Еш Атид", которого называют одним из главных претендентов на пост премьер-министра в случае отставки Нетаниягу (видимо, это связано с публикациями о том, что Лапид будет свидетелем обвинения по одному из дел против Нетаниягу). 35,5% сказали, что их отношение к Лапиду не изменилось. 8% говорят, что их отношение улучшилось.

"За какую партию или блок вы бы проголосовали, если бы выборы в Кнессет состоялись сейчас?"
"Ликуд" – 38% (притом, что всего месяц назад лишь 10,5% наших читателей говорили, что проголосовали бы за эту партию, такого высокого рейтинга у "Ликуда" по результатам голосования на NEWSru.co.il не было никогда).
НДИ – 25% (в январе 2018-го – 32,5%, в июле 2017-го – 30%, в январе 2017-го – 28%).
"Еш Атид" – 14% (месяц назад – 26%, 7 месяцев назад – 18%, 13 месяцев назад – 14%).
"Байт Иегуди" – 3%.
Новый блок крайне правых партий – 2,5%.
"Кулану" – 2%.
"Зеут" – 2%.
"Сионистский лагерь" – 1,5%.
МЕРЕЦ – 1%.
Остальные партии – менее 1%.
3% заявили, что не стали бы голосовать.

При этом 77% утверждают, что расследования против Нетаниягу не повлияли на их выбор при ответе на вопрос о политических предпочтениях. Только 8% сказали, что не собирались голосовать за "Ликуд", но теперь проголосуют. 4% сказали, что намеревались голосовать за "Ликуд", но теперь голосовать за эту партию не будут. 8% заявили, что проводимые расследования повлияли на их политические предпочтения, но это не связано с решением голосовать или не голосовать за "Ликуд". Таким образом, ответы на этот вопрос позволяют предположить, что "Ликуд" получит дополнительно всего 4% голосов наших читателей, но это не согласуется с голосованием по предыдущему вопросу, где "Ликуд" получил почти на 28% больше голосов, чем месяц назад. Редакция предполагает, что это связано с эмоциональным выбором респондентов и с тем, что опрос об отношении к расследованиям против Нетаниягу (в отличие от опроса о социальном протесте) привлек большее внимание сторонников правящей партии.

В рамках данного опроса 38% предпочитают видеть на посту премьер-министра Биньямина Нетаниягу (месяц назад таких было 19%, семь месяцев назад – 31%). 14% предпочли бы видеть на этом посту Авигдора Либермана (22% и 21% – месяц и семь месяцев назад). 13% проголосовали за Исраэля Каца (9% месяц назад). 10,5% – за Яира Лапида (19% месяц назад). 4% – за Гидеона Саара. Примерно по 2% респондентов хотели бы видеть на посту главы правительства Моше Фейглина, Ципи Ливни, Нафтали Беннета, Моше Кахлона.

При этом 58% опрошенных согласны с мнением, что на сегодняшний день в Израиле нет политика, более подходящего на роль главы правительства, чем Биньямин Нетаниягу.



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