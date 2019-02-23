Комбриг Роман Гофман: "Высшее командование избегает использования сухопутных войск"

Государственный телеканал "Кан 11" опубликовал видеозапись выступления самого высокопоставленного офицера ЦАХАЛа из репатриантов Большой алии командира 7-й танковой бригады полковника Романа Гофмана, в котором он критикует политику генштаба ЦАХАЛа.

Видеозапись была сделана на созванной начальником генштаба Гади Айзенкотом за два месяца до окончания каденции конференции высшего военного командования, на которой присутствовали сотни старших офицеров.

"Начальник генштаба, для начала я хочу сообщить вам, что мы готовы воевать. Однако есть одна проблема. Вы нас не используете. На протяжении времени сложился очень проблематичный паттерн, в основе которого – стремление не задействовать сухопутные силы. При том, что в сложившейся реальности нам есть много что предложить – в Газе, в Ливане, в Сирии, в любом месте, в котором потребуется", - заявил Гофман с трибуны конференции.

По словам полковника, "нашим людям раз за разом объясняют, что у армии имеются более подходящие средства. Это снижает мотивацию. Постоянное избегание столкновения с противником приводит к состоянию клинической смерти".

В ответ на слова Гофмана Айзенкот заявил, что прекрасно понимает его позицию касательно мотивации: "Комбаты и комбриги должны быть готовы к войне, они должны "бить копытом", чтобы их задействовали. Однако если на каждую ракету и на любой инцидент мы будем отвечать войной, то окажемся в Столетней войне".

Полковник Роман Гофман репатриировался в Израиль из белорусского Мозыря в 1990 году. В 1995 году призвался в танковые войска, в которых прошел путь от рядового до полковника. Принимал участие в боевых действиях в Южном Ливане, в операции "Защитная стена", во Второй Ливанской войне, а также в четырех операциях в секторе Газы. Занимал посты командира танка, командира танкового отделения, командира взвода. Возглавлял танковый отдел в центре огневой подготовки. Перед последней должностью – командованием территориальной бригадой "Эцион", он возглавлял входящий в седьмую бригаду 75-й танковый батальон. В 2016 году назначен Айзенкотом на должность командира 7-й танковой бригады. В настоящее время начинает учебу в колледже национальной безопасности в рамках дальнейшего продвижения по командной лестнице.





