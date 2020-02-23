Территория Израиля подверглась обстрелу из Газы: "Цева адом" в Ашкелоне, Сдероте и Эшколе

В воскресенье, 23 февраля, в 17:35-17:45 были слышны сирены "Цева адом" в Ашкелоне и тревожные сигналы в населенных пунктах около границы сектора Газы, включая Сдерот и район Эшколь, а также на КПП "Кисуфим".

По предварительным данным, израильская территория подверглась обстрелам из сектора Газы. Местные жители сообщают, что слышали взрывы и видели пуски противоракет системы ПРО "Железный купол".

Сайт 0404 сообщает, что из Газы было выпущено около 20 ракет, восемь из них перехвачены системой ПРО. Сообщается также о двух минометных снарядах, разорвавшихся около пограничного забора.

Пресс-служба ЦАХАЛа в 18:21 заявила: было выпущено около 20 ракет, примерно 10 из них был сбиты "Железным куполом".

Сообщений о раненых не поступало, но две жительницы Ашкелона пострадали – 64-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, когда бежала в укрытие, 20-летней девушке потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока, отмечает служба "Маген Давид Адом". Обе они были доставлены в больницу "Барзилай".

Мэр Ашкелона Томер Глам распорядился открыть общественные бомбоубежища.

"Бригады Аль-Кудса", боевое крыло террористической организации "Исламский джихад", взяли на себя ответственность за ракетный обстрел израильской территории вечером 23 февраля. В заявлении террористов сказано, что этот обстрел был местью за гибель одного из боевиков группировки на границе Газы. При этом в "Исламском джихаде" заявляют о готовности к массированным обстрелам территории Израиля в случае нанесения ЦАХАЛом ударов по целям в Газе.

Напомним, что ранее лидеры террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступили с заявлением, в котором пообещали отомстить за гибель боевика, убитого израильскими военными на границе Газы во время попытки заложить взрывное устройство.

Около 7 утра 23 февраля израильские военные открыли огонь по двум боевикам, приблизившимся к пограничному забору на южном участке границы с сектором Газы. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа было сказано, что террористы пытались заложить взрывное устройство, зафиксировано поражение целей. Агентство Maan писало, что израильские военные обстреляли цель в районе Абасана, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. По словам свидетелей, обстрел был осуществлен из танкового или артиллерийского оружия, а также из пулемета. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, утверждало, что израильские военные также открыли предупредительный огонь по людям, которые пытались приблизиться к раненым. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что бригада скорой помощи "Красного полумесяца" длительное время ждала разрешения военных для эвакуации раненых или убитых. ПИЦ сообщал, что израильские военные направили бульдозер и специального робота к месту происшествия. Позже министерство здравоохранения Газы сообщило, что с места происшествия эвакуированы двое раненых, их доставили в Европейскую больницу в Хан-Юнисе. Впоследствии было объявлено, что израильские военные убили двух боевиков, еще двое были ранены.

Особое возмущение в Газе вызвал тот факт, что тело одного из "шахидов", на котором могло быть взрывное устройство, поддели ковшом бульдозера, чтобы переместить на израильскую территорию. Власти Израиля заявили, что тело террориста пока не будет передано в Газу.

На фоне угроз террористов ЦАХАЛ развернул дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол" на юге страны.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Февраль. 29 ракет. 10 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет (по данным на 23 февраля).

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





