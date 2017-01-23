В эстуарии ручья Хадера замечена крупная стая акул

Беспилотный самолет полиции Израиля, патрулирующий морское побережье в районе Хадеры, обнаружил крупную стаю акул, заплывшую в эстуарий ручья Хадера, сообщает Второй канал ИТВ.

Стая, в которой около 150 особей темных (Carcharhinus obscurus) и серо-голубых средиземноморских (Carcharhinus plumbeus) акул, приплыла, чтобы погреться в период размножения в теплой воде, выбрасываемой расположенной в Хадере крупной электростанцией.

Следует отметить, что купание и ныряние в районе электростанции Хадеры запрещено, и может повлечь за собой уголовные санкции.