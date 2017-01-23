В БАГАЦ подан иск с требованием отменить соглашение по Амоне

По информации радиостанции "Решет Бет", глава совета арабской деревни Сильвад, а также несколько арабских семей, владеющих земельными участками рядом с форпостом Амона, 23 января обратились в БАГАЦ с требованием отменить соглашение, заключенное правительством с жителями поселения.

Податели иска призывают суд заморозить строительство домов для выселяемых поселенцев до окончания разбирательства по их жалобе.

По информации сайта Walla News, судьи выпустили временное решение, запрещающее строительство на земельных участках, на которые планировалось перенести дома жителей форпоста.

Накануне штаб борьбы за будущее Амоны сообщил о возобновлении борьбы против эвакуации форпоста в связи с невыполнением правительством взятых на себя обязательств. Во вторник, 24 января, должно состояться чрезвычайное совещание поселенцев, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги.