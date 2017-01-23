Магазин iDigital в Тель-Авиве подвергся ограблению в "голливудском стиле"

В ночь на 23 января был ограблен магазин iDigital в торгово-развлекательном комплексе "Сарона" в Тель-Авиве. Грабителям потребовалось всего 10 минут, чтобы похитить товары фирмы Apple на сумму около миллиона шекелей.

Сайт "Мако" отмечает, что ограбление было запечатлено камерами наблюдения, установленными в магазине. Преступникам, действовавшим в "голливудском стиле" потребовалось всего 10 минут для осуществления своего замысла. Им не помешали ни сигнализация, ни сложная система замков, ни "противоугонные" устройства, к которым были прикреплены выставленные в магазине образцы продукции.

На видеозаписи можно увидеть, как слаженно действовали преступники: каждый из членов группы четко знал свою задачу. Один из грабителей забирал технику, выставленную на прилавках, двое других пытались вскрыть витрины и сейф, в котором хранились "айфоны" последней модели, каждый стоимостью в 3.600 шекелей.

Сайт "Мако" сообщает, что менеджеры iDigital поставили в известность о случившемся компанию Apple, а также заблокировали украденную технику. Таким образом, даже если преступникам удастся продать украденное, ни телефоны, ни компьютеры, ни планшеты покупатель не сможет использовать.