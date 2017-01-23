Арабы с палестинскими флагами провели акцию протеста на скоростных трассах Израиля

В понедельник, 23 января, арабские активисты устроили акцию протеста, организовав медленный проезд колонны автомобилей с палестинскими флагами по правому ряду скоростной трассы №6.

Поводом для проведения этой акции стал снос незаконных построек в арабском населенном пункте Калансуа и в непризнанном бедуинском поселке Умм аль-Хиран.

Кроме того, участники акции требовали незамедлительной выдачи родственникам тела 47-летнего Якуба аль-Киана, застреленного при совершении наезда на полицейских в Умм аль-Хиране, в результате которого погиб прапорщик спецназа полиции (ЯСАМ) Эрез Леви.

Аналогичная акция была устроена на трассе, ведущей из Негева в Иерусалим.

Эти акции протеста, согласованные с полицией, привели к проблемам с движением транспортных средств по указанным трассам. При этом полицейские не запрещали демонстрировать палестинские флаги, сопровождая колонну на мотоциклах.

Пресс-служба полиции сообщает, что организаторы акции также получили разрешении на проведение манифестации в Парке роз в Иерусалиме.





