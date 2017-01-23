23 января 2017 г.
последняя новость: 13:37
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:21 Начато расследование обстоятельств гибели палестинского араба возле Ткоа
12:31 Полиция намерена выдвинуть обвинения против Константина Бекенштейна, подозреваемого в хищении
12:07 Арабы с палестинскими флагами провели акцию протеста на скоростных трассах Израиля
12:03 В здании окружного суда в Хайфе произошла массовая драка
11:31 Задержан подозреваемый в нападениях на пожилых женщин в Реховоте, опубликована видеозапись
10:25 "Гаарец": функционеры партии "Наш дом Израиль" поддерживали контакты с офицерами полиции
10:22 В Израиль прибывает глава МЧС России Владимир Пучков
10:09 "Концерты в Израиле". Опрос проекта "Мудрость толпы"
10:08 В эстуарии ручья Хадера замечена крупная стая акул
08:56 СМИ: полиция порекомендует предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаниягу
В Израиле

Арабы с палестинскими флагами провели акцию протеста на скоростных трассах Израиля

время публикации: 12:07 | последнее обновление: 13:08 блог версия для печати фото
Арабы с палестинскими флагами провели акцию протеста на скоростных трассах Израиля

В понедельник, 23 января, арабские активисты устроили акцию протеста, организовав медленный проезд колонны автомобилей с палестинскими флагами по правому ряду скоростной трассы №6.

Поводом для проведения этой акции стал снос незаконных построек в арабском населенном пункте Калансуа и в непризнанном бедуинском поселке Умм аль-Хиран.

Кроме того, участники акции требовали незамедлительной выдачи родственникам тела 47-летнего Якуба аль-Киана, застреленного при совершении наезда на полицейских в Умм аль-Хиране, в результате которого погиб прапорщик спецназа полиции (ЯСАМ) Эрез Леви.

Аналогичная акция была устроена на трассе, ведущей из Негева в Иерусалим.

Эти акции протеста, согласованные с полицией, привели к проблемам с движением транспортных средств по указанным трассам. При этом полицейские не запрещали демонстрировать палестинские флаги, сопровождая колонну на мотоциклах.

Пресс-служба полиции сообщает, что организаторы акции также получили разрешении на проведение манифестации в Парке роз в Иерусалиме.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2017 г.
Минздрав: обстоятельства гибели водителя, задавившего полицейского в Умм аль-Хиране, неясны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2017 г.
Полиция требует от семьи Якуба аль-Киана провести скромные похороны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2017 г.
Окружной суд оставил под стражей подозреваемых в нападении на полицейских
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
Глава МВБ требует начать расследование в отношении трех арабских депутатов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
Арабский совет принял решение восстановить разрушенные постройки в Умм аль-Хиране







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 23 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017