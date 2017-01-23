23 января 2017 г.
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В Израиле

БАГАЦ постановил, что бедуинский водитель из Умм аль-Хирана может быть похоронен днем

время публикации: 19:54 | последнее обновление: 19:54 блог версия для печати фото
БАГАЦ постановил, что бедуинский водитель из Умм аль-Хирана может быть похоронен днем

В понедельник, 23 января, судьи БАГАЦ большинством голосов постановили, что тело 47-летнего Якуба аль-Киана из Умм аль-Хирана, должен быть передано родным для захоронения.

Согласно решению суда, ближайшей ночью тело будет передано семье, а 24 января в дневные часы состоятся похороны. Кроме того, суд потребовал снять все ограничения на количество людей, присутствующих на похоронах.

Вместе с тем, БАГАЦ постановил, что траурная церемония не должна продолжаться дольше двух часов.

47-летний Якуб аль-Киан погиб во время беспорядков в бедуинской деревне Умм аль-Хиран, вспыхнувших во время сноса незаконных построек. Он находился за рулем автомобиля, сбившего двух сотрудников полиции. В результате наезда погиб прапорщик спецназа полиции (ЯСАМ) Эрез Леви. Представители правоохранительных органов утверждали, что Эрез Леви погиб в результате теракта. Вместе с тем, следствием проверяется и другая версия, согласно которой, полицейские и военнослужащие открыли огонь по машине до того, как водитель прибавил скорость. Согласно этой версии, аль-Киан не мог предотвратить наезд, так как из-за простреленного колена его нога уперлась в педаль газа, что привело к повышению скорости автомобиля и аварии.

Власти Израиля и ранее были готовы передать тело предполагаемого террориста для захоронения, однако родные не соглашались с наложенными на них ограничениями.

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