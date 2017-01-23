В честь офицера, погибшего в операции "Литой свинец", названы 102 ребенка

Майор Даган Вертман погиб во время операции "Литой свинец". Он не был женат и у него не было детей. За восемь лет, которые прошли после операции, более сотни малышей, родившихся в Израиле, были названы в честь погибшего офицера.

Сайт NRG рассказывает, что на этой неделе состоялся обряд обрезания 102-го малыша, названного в честь Дагана Вертмана. Предыдущий, 101-й малыш, прошел "брит" полтора месяца назад, и на обряде присутствовал отец погибшего майора.

Сайт NRG сообщает, что отец Дагана Вертмана, Эли Вертман, хотел бы увековечить память сына, выпустив о нем книгу воспоминаний. Он собирает деньги на платформе Headstart.

Майор десантной бригады Армии обороны Израиля Даган Вертман погиб в результате "дружественного" огня израильских танков 5 января 2008 года. Ему было 32 года.





