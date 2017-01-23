23 января 2017 г.
последняя новость: 16:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:34 В БАГАЦ подан иск с требованием отменить соглашение по Амоне
16:01 Мужчина, которого вместе с детьми не пустили в водный парк, получит 50 тысяч шекелей
15:04 Авария около Кармиэля, погибли три человека
14:59 Минпрос провел "круглый стол" по вопросам безопасноcти в интернете
14:29 Подано обвинение против подозреваемого в убийстве девушки из друзской деревни
14:20 "Галей ЦАХАЛ": армия отменила инструкцию "Ганнибал"
13:21 Начато расследование обстоятельств гибели палестинского араба возле Ткоа
12:31 Полиция намерена выдвинуть обвинения против Константина Бекенштейна, подозреваемого в хищении
12:07 Арабы с палестинскими флагами провели акцию протеста на скоростных трассах Израиля
12:03 В здании окружного суда в Хайфе произошла массовая драка
В Израиле

Подано обвинение против подозреваемого в убийстве девушки из друзской деревни

время публикации: 14:29 | последнее обновление: 14:33 блог версия для печати фото
Подано обвинение против подозреваемого в убийстве девушки из друзской деревни

Окружная прокуратура Хайфы в понедельник, 23 января, подала в суд обвинительное заключение против несовершеннолетнего гражданина, подозреваемого в убийстве 16-летней Вадждан Абу Хамид из друзской деревни Кисра Сумеа.

Тело девушки было найдено 20 декабря прошлого года в лесопарке недалеко от деревни Кисра Сумеа (к северу от Кармиэля).

В тот же день на публикацию подробностей расследования этого убийства был наложен судебный запрет.

Позже был задержан подозреваемый, имя которого запрещено к публикации, так как ему еще не исполнилось 18 лет.

В обвинительном заключении сказано, что подозреваемый поджидал жертву по дороге из школы домой. Между ними произошла ссора, во время которой девушке были нанесены смертельные ножевые ранения. Прокуратура просит продлить содержание подозреваемого под стражей до вынесения приговора.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Раиду Рушрушу предъявлено обвинение в убийстве Теилы Нагар
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 января 2012 г.
Подозрение на убийство: в деревне Касра обнаружено тело со следами насилия
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 декабря 2016 г.
Разрешено к публикации: убита 31-летняя Теила Нагар, жительница кибуца Гиносар
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2016 г.
Разрешено к публикации имя девочки, тело которой было обнаружено на севере страны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2016 г.
На севере страны найдено тело 15-летней девочки со следами насилия







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 23 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017