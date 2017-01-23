Подано обвинение против подозреваемого в убийстве девушки из друзской деревни

Окружная прокуратура Хайфы в понедельник, 23 января, подала в суд обвинительное заключение против несовершеннолетнего гражданина, подозреваемого в убийстве 16-летней Вадждан Абу Хамид из друзской деревни Кисра Сумеа.

Тело девушки было найдено 20 декабря прошлого года в лесопарке недалеко от деревни Кисра Сумеа (к северу от Кармиэля).

В тот же день на публикацию подробностей расследования этого убийства был наложен судебный запрет.

Позже был задержан подозреваемый, имя которого запрещено к публикации, так как ему еще не исполнилось 18 лет.

В обвинительном заключении сказано, что подозреваемый поджидал жертву по дороге из школы домой. Между ними произошла ссора, во время которой девушке были нанесены смертельные ножевые ранения. Прокуратура просит продлить содержание подозреваемого под стражей до вынесения приговора.