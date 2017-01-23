В здании окружного суда в Хайфе произошла массовая драка

В понедельник, 23 января, в здании окружного суда в Хайфе вспыхнула драка между родственниками главы местного совета Джулис Салмана Амара, обвиняемого в убийстве, и членами семьи его жертвы Мунира Набуни.

Драка началась в тот момент, когда адвокаты Амара попросили перевести их подзащитного под домашний арест. Потасовка началась в зале суда, после того, как охранники вытолкали ее участников в коридор она переросла в драку.

Полиции пришлось применить перцовую аэрозоль для прекращения беспорядков. Несколько участников драки задержаны.

Отмечается, что прокуратура возражала против перевода Амара под домашний арест. Суд попросил защиту рассказать подробнее о человеке, в доме которого предлагается содержать обвиняемого. Однако из-за вспыхнувшей драки заседание суда было прервано.

Преступление было совершено 5 сентября. Утром на площади перед зданием муниципалитета между Салманом Амаром и 45-летним местным жителем Муниром Набуни произошла ссора. Противник главы местного совета был вооружен топором. Амар выстрелил из пистолета и смертельно ранил Набуни.

Израильские СМИ отмечали, что поводом для столкновения стал давний конфликт.

Обвинение Салману Амару было предъявлено 2 октября 2016 года. Он обвиняется не только в преднамеренном убийстве, но и в создании помех следствию.