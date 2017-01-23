23 января 2017 г.
последняя новость: 13:37
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:21 Начато расследование обстоятельств гибели палестинского араба возле Ткоа
12:31 Полиция намерена выдвинуть обвинения против Константина Бекенштейна, подозреваемого в хищении
12:07 Арабы с палестинскими флагами провели акцию протеста на скоростных трассах Израиля
12:03 В здании окружного суда в Хайфе произошла массовая драка
11:31 Задержан подозреваемый в нападениях на пожилых женщин в Реховоте, опубликована видеозапись
10:25 "Гаарец": функционеры партии "Наш дом Израиль" поддерживали контакты с офицерами полиции
10:22 В Израиль прибывает глава МЧС России Владимир Пучков
10:09 "Концерты в Израиле". Опрос проекта "Мудрость толпы"
10:08 В эстуарии ручья Хадера замечена крупная стая акул
08:56 СМИ: полиция порекомендует предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаниягу
В Израиле

В здании окружного суда в Хайфе произошла массовая драка

время публикации: 12:03 | последнее обновление: 12:03 блог версия для печати фото
Салман Амар в суде. 6 сентября 2016 года

В понедельник, 23 января, в здании окружного суда в Хайфе вспыхнула драка между родственниками главы местного совета Джулис Салмана Амара, обвиняемого в убийстве, и членами семьи его жертвы Мунира Набуни.

Драка началась в тот момент, когда адвокаты Амара попросили перевести их подзащитного под домашний арест. Потасовка началась в зале суда, после того, как охранники вытолкали ее участников в коридор она переросла в драку.

Полиции пришлось применить перцовую аэрозоль для прекращения беспорядков. Несколько участников драки задержаны.

Отмечается, что прокуратура возражала против перевода Амара под домашний арест. Суд попросил защиту рассказать подробнее о человеке, в доме которого предлагается содержать обвиняемого. Однако из-за вспыхнувшей драки заседание суда было прервано.

Преступление было совершено 5 сентября. Утром на площади перед зданием муниципалитета между Салманом Амаром и 45-летним местным жителем Муниром Набуни произошла ссора. Противник главы местного совета был вооружен топором. Амар выстрелил из пистолета и смертельно ранил Набуни.

Израильские СМИ отмечали, что поводом для столкновения стал давний конфликт.

Обвинение Салману Амару было предъявлено 2 октября 2016 года. Он обвиняется не только в преднамеренном убийстве, но и в создании помех следствию.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 октября 2016 г.
Против мэра друзского местного совета Джулис подано обвинение в убийстве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 сентября 2016 г.
Глава местного совета Джулис подозревается в том, что застрелил подрядчика в ходе драки







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 23 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017