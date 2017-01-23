Первый генерал-мусульманин в полиции Израиля: "Cлужим не власти, а гражданам". Репортаж

Летом 2016 года в полиции Израиля было создано Управление по делам арабского сектора, которое возглавил первый в израильской полиции генерал-мусульманин Джамаль Хакруш.

Генерал-майор Хакруш за 40 лет службы в полиции прошел путь от патрульного полицейского и рядового следователя – до начальника прибрежного округа израильской полиции. В начале 2000-х, в разгар "интифады Аль-Аксы", был начальником полицейского участка Афулы. Во время Второй Ливанской войны – начальником участка в Нацерете. А позже возглавил самый большой по территории полицейский участок "Звулун".

Когда в 2016 году было принято решение создать в полиции Управление по делам арабского сектора, Хакруш с энтузиазмом согласился возглавить эту структуру.

Представитель пресс-службы полиции майор Михаил Зингерман объяснил редакции NEWSru.co.il, что в последнее время в арабском секторе участились случаи правонарушений, связанных с насилием, а также с незаконным оборотом оружия и наркотиков. В связи с этим участились обращения в полицию от глав местных советов, требующих усилить присутствие полиции в арабском секторе. В итоге израильское правительство поддержало инициативу министерства внутренней безопасности и генерального инспектора полиции, распорядившись открыть специальное управление по делам арабского сектора.

Генерал Джамаль Хакруш рассказал корреспонденту NEWSru.co.il, что Управление по делам арабского сектора ставит перед собой несколько задач. Прежде всего, это создание доверия между гражданами и полицией.

"К сожалению, до сих пор полиция воспринимается в арабском секторе как враг, как представитель власти, политической структуры. Это распространенное заблуждение необходимо менять. Полиция служит не власти, а гражданам", – подчеркивает Хакруш.

Еще одной целью является создание в ближайшие пять лет 12 полицейских участков в арабских населенных пунктах. В настоящее время полицейские участки существуют в крайне ограниченном числе городов арабского сектора, что, по мнению представителей полиции, является одной из причин высокого уровня преступности.

"Нельзя искоренить насилие без того, чтобы у полиции была возможность его предупреждать. Можно сколько угодно обвинять в преступности среду и воспитание, но если люди знают, что полиция приедет по вызову только через час, исчезает самый главный сдерживающий фактор для нарушителей закона", – объясняет генерал-майор Хакруш.

В израильской полиции служат около 30 тысяч человек, из которых всего полтора процента – мусульмане. Зачастую полицейские, приезжающие в мусульманскую семью по вызову, связанному с тем или иным случаем насилия, сталкиваются с тем, что с ними не хотят или не могут говорить, объясняя это "разницей менталитетов". Самое частое обвинение со стороны мусульман в адрес полицейских: "Вы нас не понимаете". Поэтому еще одной и самой важной задачей Управления по делам арабского сектора является набор в полицию арабов-мусульман. В частности, в ближайшие пять лет Управление намерено набрать еще 1350 полицейских для работы в арабском секторе, в том числе 600 полицейских-мусульман.

Управление намерено достигнуть этого не только с помощью просветительской работы и усиленной "рекламы" полиции среди израильских мусульман. Уже сейчас в бывшей полицейской академии в Шфараме открыты несколько классов, в которых рекрутов две недели готовят к психотехническому экзамену, необходимому для поступления в полицейскую академию. Если раньше из 10 мусульман этот экзамен сдавали только один-два человека (что было связано в основном с такими факторами как плохое знание иврита и низкий уровень общего образования), то за время работы Управления из 10 желающих в академию поступают восемь рекрутов. В настоящее время в полицейской академии в Бейт-Шемеше учатся 22 мусульманина, поступившие на учебу благодаря этим подготовительным курсам. В конце февраля первые из них окончат полицейскую академию и отправятся служить в свои участки.

Генерал-майор Хакруш уточняет, что участках в арабских населенных пунктах будут работать не только мусульмане, но и евреи, а также что полицейские-мусульмане также начнут все больше работать в еврейских городах и поселках.

Среди желающих поступить на службу в полицию есть люди любого возраста, опыта и уровня образования. Нашему корреспонденту удалось поговорить с одним из новичков.

Махмуду из деревни Бана (под Кармиэлем) 41 год, у него двое детей, и семья ждет рождения третьего. Сам новобранец заканчивает третью степень на факультете медицины в Бар-Иланском университете, проводит исследование в отделении гинекологии больницы Нагарии и работает в "Банке крови".

"Я узнал об Управлении по делам арабского сектора из СМИ, и тут же отправил резюме, чтобы попасть в судмедэкспертизу. Во-первых, потому что эта область мне крайне интересна как ученому, а во-вторых, по идеологическим соображениям. Я убежден, что арабское население страны должно стремиться занимать места во всех сферах, тем более в таких важных структурах, как полиция", – говорит Махмуд.

По словам Джамаля Хакруша, подавляющее большинство жителей арабского сектора, а также главы местных советов приветствуют данную инициативу. Однако полиция сталкивается с сопротивлением радикальных представителей арабского общества, связанных с теми или иными политическими или общественными движениями. При этом генерал-майор убежден, что чем сложнее задача, тем больше дивидендов принесет ее решение. Когда Хакруш в 78-м году надел форму, в израильской полиции кроме него было всего несколько мусульман. Генерал признается, что пошел работать в полицию именно из-за любви к трудностям, и был готов к тому, что будет чувствовать себя "белой вороной" как в своей деревне, так и среди коллег. И так было не один год. А потом по стопам Хакруша пошли его дети, и теперь его дочь служит следователем в полиции, а сын работает в прокуратуре.

"Я каждый день общаюсь с новобранцами и каждый день объясняю им, что перед ними стоят две задачи. Первая – служить гражданам. Вторая – продвинуться по служебной лестнице. Не говори мне, что это невозможно. Не рассказывай мне о своих трудностях. Не ссылайся на конфликты в обществе. Не делай себе скидок. У тебя есть мой пример. Я проложил тебе путь, тебе осталось только по нему идти", – говорит генерал-майор Хакруш.

Материал подготовила Алла Гаврилова. Фотографии Марии Кашевник





