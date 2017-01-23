"Галей ЦАХАЛ": армия отменила инструкцию "Ганнибал"

В понедельник, 23 января, радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что по решению командования армии, отменена инструкция "Ганнибал" определяющую порядок действий в случае попытки похищения военнослужащего.

Вместо этой инструкции ЦАХАЛ вводит в действие новые правила, согласно которым военнослужащие имеют право применять "непропорциональную силу в отношении похитителей", а также открывать огонь в сторону израильской территории, если похитители и похищенный продвигаются в этом направлении.

Командиры получили новые правила лишь в начале января 2017 года, и как сообщает "Галей ЦАХАЛ", в настоящий момент идет процесс ознакомления военнослужащих с его основными положениями.

В предварительном отчете государственного контролера о событиях операции "Нерушимая скала" говорилось о том, что существуют разногласия в понимании инструкции "Ганнибал".

Составитель этического кодекса Армии обороны Израиля профессор Аса Кашер заявил на конференции раввинов организации "Цохар", что в ходе антитеррористической операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года военнослужащий ЦАХАЛа погиб в результате выполнения инструкции "Ганнибал".

При этом профессор Кашер заявил, что получил информацию из открытых источников, однако отказался уточнять, идет ли речь о гибели лейтенанта Адара Голдина, при похищении которого была применена инструкция "Ганнибал", или же имел место еще один случай, о котором ЦАХАЛ не сообщал.

Профессор Кашер подчеркнул, что инструкция "Ганнибал", являющаяся сводом правил, задействуемых при похищении военнослужащего, является секретной, однако она категорически запрещает предпринимать действия, которые с большой степенью вероятности могут привести к гибели похищаемого военнослужащего.

Напомним, что со схожим заявлением в феврале прошлого года выступил юридический советник правительства Йегуда Вайнштейн. В ответ на обращение Общества защиты прав граждан Вайнштейн заявил, что, согласно инструкции "Ганнибал", при попытке пресечь похищение военнослужащего, ЦАХАЛу запрещается "вести стрельбу с целью уничтожения похищенного".

Редакция NEWSru.co.il интервьюировала профессора Асу Кашера в августе 2014 года, когда в секторе Газы шла антитеррористическая операция "Нерушимая скала". Одной из тем интервью была инструкция "Ганнибал". Тогда профессор Кашер так рассказывал о появлении этой инструкции и ее сути: "В 80-е годы в южном Ливане начали похищать наших военнослужащих. Это вынудило военное руководство составить инструкцию, получившую кодовое название "Ганнибал" и расписывающую, как действовать в случае попытки похищения солдат. Основное внимание в инструкции "Ганнибал" уделено тому, как именно и какие военные подразделения должны действовать. По этой причине инструкция засекречена, однако в ней, в том числе, говорится о пределах допустимой опасности, которой ЦАХАЛ может подвергать похищенного солдата. В частности, по инструкции, ЦАХАЛ имеет право вести огонь по похитителям, что подвергает опасности и похищенного. Однако это допускается только в тех случаях, когда риск гибели похищенного солдата не очень велик и уж конечно не тогда, когда этот риск неминуем. Цена жизни военнослужащего превосходит опасность его похищения. Если точнее – лучше живой солдат в плену, чем мертвый у нас. К сожалению, почти все, кто в последнее время высказываются по поводу "Ганнибала" в прессе, не читали эту инструкцию, не имеют ни малейшего понятия, что в ней написано, и часто говорят совершенно противоположное тому, что она гласит. Кто-то когда-то в Ливане придумал фразу "лучше мертвый солдат, чем похищенный", и в последнее время ей очень активно пользуются, несмотря на то, что она кардинально противоречит той самой инструкции, на тему которой люди позволяют себе так вольно спекулировать".





