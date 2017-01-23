Министр обороны Израиля и глава МЧС России подписали протокол о сотрудничестве

В понедельник, 23 января, министр обороны Израиля Авигдор Либерман встретился с российским министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым. На встрече также присутствовал посол Российской Федерации в Израиле Александр Шеин, главы департаментов, сотрудники министерств, дипломаты и другие.

В своей приветственной речи Авигдор Либерман поблагодарил Владимира Пучкова за предоставление Израилю помощи в тушении пожаров, как минувшей осенью, так и несколько лет назад на горе Кармель.

Министр обороны поддержал идею развития международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пригласил российских партнеров для участия в широкомасштабных израильских учениях, назначенных на июнь текущего года. Глава оборонного ведомства также выразил интерес в участии израильских сил в учениях подобного рода российской стороны.

Пресс-служба министерства обороны сообщает, что в ходе встречи министры подписали протокол о сотрудничестве, включающий в себя двухгодичный план совместных тренировок и учений.