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В Израиле

Министр обороны Израиля и глава МЧС России подписали протокол о сотрудничестве

время публикации: 19:36 | последнее обновление: 19:36 блог версия для печати фото
Министр обороны Израиля и глава МЧС России подписали протокол о сотрудничестве

В понедельник, 23 января, министр обороны Израиля Авигдор Либерман встретился с российским министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым. На встрече также присутствовал посол Российской Федерации в Израиле Александр Шеин, главы департаментов, сотрудники министерств, дипломаты и другие.

В своей приветственной речи Авигдор Либерман поблагодарил Владимира Пучкова за предоставление Израилю помощи в тушении пожаров, как минувшей осенью, так и несколько лет назад на горе Кармель.

Министр обороны поддержал идею развития международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пригласил российских партнеров для участия в широкомасштабных израильских учениях, назначенных на июнь текущего года. Глава оборонного ведомства также выразил интерес в участии израильских сил в учениях подобного рода российской стороны.

Пресс-служба министерства обороны сообщает, что в ходе встречи министры подписали протокол о сотрудничестве, включающий в себя двухгодичный план совместных тренировок и учений.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2017 г.
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